МЗС рекомендує українцям поки що не їздити на Канари



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На Канарських островах горить ліс

У консульстві попередили про масштабну пожежу у гірській місцевості острову Гран-Канарія

Українцям рекомендують утриматися від поїздок на Канарські острови через пожежі. Про це повідомляє пресслужба департаменту консульської служби МЗС України.

У консульстві попередили про масштабну пожежу у гірській місцевості острову Гран-Канарія у зв'язку з якою була здійснена евакуація місцевого населення в охоплених стихійних лихом районах.

«Консульство України в Малазі рекомендує громадянам України тимчасово утриматись від відвідання гірських та лісових зон зазначеного острову, зокрема у муніципалітетах Артенара, Гальдар та Техеда. Особам, які перебувають на острові Гран-Канарія, слід проявляти підвищену пильність і обережність та відстежувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на одному з Канарських островів Гран-Канарія горить близько тисячі гектарів лісових масивів, проведена масова евакуація. Попередньо встановлено, що підозрюється 55-річний чоловік, з вини якого і спалахнув ліс.

Також МЗС застерігає українців від подорожей деякими районами Греції.

Сьогодні повідомлялося, що у Греції палає острів Евбея, евакуювали монастир.

Як повідомлялося раніше, туристичний табір на грецькому острові Елафонісос евакуювали через лісову пожежу, що тривала кілька днів поспіль.

У східному передмісті Афін в ніч проти понеділка виникла масштабна лісова пожежа, вогонь вдалося взяти під контроль на світанку.