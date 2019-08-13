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    МЗС рекомендує українцям поки що не їздити на Канари

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    На Канарських островах горить ліс&nbsp; - МЗС рекомендує українцям поки що не їздити на Канари
    На Канарських островах горить ліс 

    У консульстві попередили про масштабну пожежу у гірській місцевості острову Гран-Канарія

    Українцям рекомендують утриматися від поїздок на Канарські острови через пожежі. Про це повідомляє пресслужба департаменту консульської служби МЗС України.

    У консульстві попередили про масштабну пожежу у гірській місцевості острову Гран-Канарія у зв'язку з якою була здійснена евакуація місцевого населення в охоплених стихійних лихом районах.

    «Консульство України в Малазі рекомендує громадянам України тимчасово утриматись від відвідання гірських та лісових зон зазначеного острову, зокрема у муніципалітетах Артенара, Гальдар та Техеда. Особам, які перебувають на острові Гран-Канарія, слід проявляти підвищену пильність і обережність та відстежувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації», - йдеться у повідомленні.

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    Нагадаємо, що на одному з Канарських островів Гран-Канарія горить близько тисячі гектарів лісових масивів, проведена масова евакуація. Попередньо встановлено, що підозрюється 55-річний чоловік, з вини якого і спалахнув ліс.

    Також МЗС застерігає українців від подорожей деякими районами Греції.

    Сьогодні повідомлялося, що у Греції палає острів Евбея, евакуювали монастир.

    Як повідомлялося раніше, туристичний табір на грецькому острові Елафонісос евакуювали через лісову пожежу, що тривала кілька днів поспіль.

    У східному передмісті Афін в ніч проти понеділка виникла масштабна лісова пожежа, вогонь вдалося взяти під контроль на світанку.

     

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