У столиці Бангладеш вогонь знищив 15 тисяч будинків



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У столиці Бангладеш пожежа знищила 15 тисяч будинків Фото: Reuters

Масштабна пожежа охопила нетрі столиці Бангладеш міста Дакка

Унаслідок пожежі в бідних кварталах столиці Бангладеш Дакки без даху над головою лишилися 50 тисяч людей.

Про це повідомляє BBC.

«Масштабна пожежа, яка охопила нетрі столиці Бангладеш міста Дакка, залишила без даху над головою 50 тисяч людей», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що вогнем знищено близько 15 тисяч будинків.

Поширенню полум'я сприяло те, що більшість будинків були покриті пластиковими матеріалами.

Тільки дивом ніхто не загинув, хоча декілька людей постраждали.

Вогонь гасили понад шість годин. Що стало причиною загорання, ще з'ясовують.

Влада країни пообіцяла допомогти тисячам людей, які втратили свої домівки.

Як повідомляв «Главком», у ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. На момент виникнення пожежі у приміщенні готелю працювало 270 готельних номерів. 136 людей було евакуйовано, 10 госпіталізовано — 4 з них знаходяться у вкрай важкому стані, 9 осіб загинуло.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.

Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію.

Чорний запевняє, що сигналізація в готелі була справною.

Одеська поліція назвала основні версії пожежі в готелі.

Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області, що призвело до виникнення пожежі в готелі «Токіо Стар» та загибелі людей.

За інформацією одеських ЗМІ, готель «Токіо Стар» є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.