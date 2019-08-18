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    В Одесі затримали власника готелю, де живцем згоріло дев’ять людей

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    Вадим Чорний - В Одесі затримали власника готелю, де живцем згоріло дев’ять людей
    Вадим Чорний
    Фото: Радіо Свобода

    Наразі прокуратура готує вказаній особі підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі

    В Одесі затримали власника готелю «Токіо Стар» Вадима Чорного.

    Про це повідомили у прокуратурі Одеської області.

    Під процесуальним керівництвом прокуратури Одещини, в рамках досудового розслідування слідчі ГУНП в області затримали в порядку ст. 208 КПК України фактичного власника готелю «Токіо Стар» В. Чорного.

    Наразі прокуратура готує вказаній особі підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель дев’яти людей (ч.2 ст.270 КК України) та клопотання про обрання запобіжного заходу.

    Досудове розслідування триває.

    Як повідомляв «Главком», у ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. На момент виникнення пожежі у приміщенні готелю працювало 270 готельних номерів. 136 людей було евакуйовано, 10 госпіталізовано — 4 з них знаходяться у вкрай важкому стані, 9 осіб загинуло.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.

    Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію.

    Чорний запевняє, що сигналізація в готелі була справною.

    Одеська поліція назвала основні версії пожежі в готелі.

    Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області, що призвело до виникнення пожежі в готелі «Токіо Стар» та загибелі людей.

    За інформацією одеських ЗМІ, готель «Токіо Стар» є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.


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