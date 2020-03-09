Через сходження лавини в Альпах загинули шестеро людей



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Серед загиблих п'ятеро громадян Чехії

В результаті сходження лавини в австрійських Альпах загинули шестеро людей.

Загиблі були туристами, п'ять з них - громадяни Чехії. Серед них двоє чоловіків і три жінки. Вони загинули під лавиною в гірському регіоні Дахштайн, приблизно в 80 км на південний схід від Зальцбурга. Про це повідомляє BBC.

Ще один чоловік, 33-річний поліцейський, загинув у південній частині Карінтії, коли проходив навчання.

Голова провінційної гірничорятувальної служби Крістоф Преймсбергер поінформував, що перша лавина мала ширину від 150 до 200 метрів і завдовжки близько 400 метрів.

ДСНС України попереджає про високу сніголавинну на Івано-Франківщині.

«За даними УкрГідрометцентру, 9 березня у високогір'ях Івано-Франківської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», - йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Нагадаємо, гірська пошуково-рятувальна частина Закарпатської області створила сервіс для туристів, який допоможе під час необхідності їх порятунку.