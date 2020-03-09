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    У світі

    Через сходження лавини в Альпах загинули шестеро людей

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    Через сходження лавини в Альпах загинули шестеро людей

    Серед загиблих п'ятеро громадян Чехії

    В результаті сходження лавини в австрійських Альпах загинули шестеро людей.

    Загиблі були туристами, п'ять з них - громадяни Чехії. Серед них двоє чоловіків і три жінки. Вони загинули під лавиною в гірському регіоні Дахштайн, приблизно в 80 км на південний схід від Зальцбурга. Про це повідомляє BBC.

    Ще один чоловік, 33-річний поліцейський, загинув у південній частині Карінтії, коли проходив навчання.

    Голова провінційної гірничорятувальної служби Крістоф Преймсбергер поінформував, що перша лавина мала ширину від 150 до 200 метрів і завдовжки близько 400 метрів.

    ДСНС України попереджає про високу сніголавинну на Івано-Франківщині.

    «За даними УкрГідрометцентру, 9 березня у високогір'ях Івано-Франківської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», - йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

    Нагадаємо, гірська пошуково-рятувальна частина Закарпатської області створила сервіс для туристів, який допоможе під час необхідності їх порятунку. 

     

    Австрія трагедія ДСНС Чехія туризм небезпека
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