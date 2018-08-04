Через спеку у Німеччині ледь не пересохла Ельба



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Ділянок Ельби, вражений посухою

Обмілілі річки та озера оголили дно, усипане мінами та бомбами часів Другої світової

Через аномальну спеку у Німеччині на висохлих річищах та обмілілих водоймах можна наразитись на небезпеку. Спад рівня води досяг критичних позначок, оголивши великі ділянки дна разом з небезпечним «історичним спадком». Йдеться про гранати, міни, бомби та різні вибухові пристрої, що лежать на дні з часу Другої світової війни.

Лише в федеральній землі Саксонія-Ангальт станом на 2 серпня виявили 22 місця з боєприпасами, котрі чекали свого часу на дні тепер вже почасти висохлих водойм. Такі дані наводять представники місцевої поліції у розмові з Deutsche Welle.

Особливо критична ситуація спостерігається на Ельбі. Упродовж останніх днів рівень води в цій річці, що бере початок у Чехії, тече Німеччиною та впадає у Північне море, опустився до всього лише 47 сантиметрів. Судноплавство по Ельбі припинилось, і кораблі вже давно стоять на приколі.

CONMAR ELBE atracando en la terminal de contenedores del muelle del Centenario en el @Puerto_Sevilla @Nugeas #PilotOnBoard pic.twitter.com/tIyq2Cmv0S — Prácticos de Sevilla (@SevillaPilots) August 4, 2018

Деякі зі знахідок, що виявились через рекордно низький рівень води, - вкрай небезпечні. Так, у поліції землі Саксонія розповіли, що нещодавно виявили дуже небезпечну фосфорну гранату. А в одному з районів цієї землі сапери були змушені вдатися до контрольованого підриву двох протитанкових мін через неможливість їхнього транспортування на полігон. Утім, у земельній поліції не зчиняють через це галас. Вже не вперше місцеві фахівці з вибухівки мають багато клопоту в посушливий період.

Зазвичай про небезпечні знахідки поліції повідомляють «громадяни, котрі побачили щось незвичайне», запевняють у поліції. Поліцейські оглядають небезпечний предмет та вирішують, чи варто викликати на допомогу загін спеціальної саперної служби чи ні.

Наступним завдання - з'ясувати, чи ці боєприпаси «придатні до транспортування» чи ні. У разі необхідності, як це було з виявленою фосфорною гранатою, такі знахідки треба підривати на місці.

На щастя, поки що не сталося жодного нещасного випадку з пораненими чи загиблими внаслідок інцидентів із залишеними в землі й водоймах боєприпасами з часу Другої світової війни, кажуть у поліції. Попри це правоохоронці Саксонії застерігають, що торкатися, а тим паче підіймати виявлені предмети, скажімо, для селфі-знімку, як це примудрився зробити один громадянин, котрий став «героєм» газетного репортажу, - вкрай небезпечно. Замість того, щоб бездумно наражати своє життя та життя оточуючих на небезпеку, краще потелефонувати правоохоронцям, наголошують у поліції.

Втіхою є те, що рівень води в Ельбі знову дещо зріс - з рекордно низьких 46 сантиметрів до нинішніх 54 сантиметрів. Саме такі цифри повідомили DW у земельному центрі протидії повеням. Тож не виключено, що багато й досі невиявлених боєприпасів Другої світової війни знову заховаються під товщею води Ельби, чекаючи на наступну посухи.