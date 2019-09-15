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    У світі

    Червоний Хрест відновлює роботу в Афганістані після гарантій Талібану

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    Червоний Хрест відновлює роботу в Афганістані після гарантій Талібану

    Таліби заборонили Червоному Хресту будь-яку діяльність на території Афганістану

    Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) зможе в повному обсязі відновити свою роботу в Афганістані після гарантій з боку радикального афганського руху «Талібан».

    Про це повідомляє DW.

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    «У неділю, 15 вересня, стало відомо про рішення керівництва радикального афганського руху «Талібан» скасувати заборону на діяльність Червоного Хреста в цій країні. Згідно зі зробленою цього дня заявою речника руху, таліби надають співробітникам Червоного Хреста відповідні гарантії безпеки», – йдеться у повідомленні.

    У заяві наголошується, що про безпеку працівників гуманітарної організації повинні дбати всі бійці руху.

    У представництві МКЧХ в Афганістані повідомили, що співробітники організації вже приступили до роботи в усіх регіонах країни.

    Зазначається, що у квітні цього року таліби заборонили Червоному Хресту і Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) будь-яку діяльність на території Афганістану, звинувативши ці гуманітарні організації в «підозрілій» діяльності.

    У столиці Афганістану Кабулі у посольстві США стався вибух у річницю теракту 11 вересня 2001 року.

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