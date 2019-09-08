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    У світі

    Теракт у Кабулі: Трамп скасував переговори з керівництвом Афганістану і Талібану

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    Президент США Дональд Трамп&nbsp; - Теракт у Кабулі: Трамп скасував переговори з керівництвом Афганістану і Талібану
    Президент США Дональд Трамп 

    У суботу терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій у Кабулі, один американський військовий загинув

    Президент США Дональд Трамп прийняв рішення скасувати переговори з президентом Афганістану Ашраф Гані та лідерами Талібану.

    За словами Трампа, причиною скасування візиту став теракт у Кабулі, де загинув американський військовий.

    «Вони повинні були прибути в США сьогодні. На жаль, заради створення помилкової переваги, вони зізналися в атаці на Кабул, у результаті якої загинув один із наших великих солдатів і ще 11 осіб, я негайно скасував зустріч і мирні переговори», - заявив Трамп.

    Нагадаємо, вчора у п'ятому районі Кабула в Афганістані терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій поблизу ринку Компані.

    Також на початку вересня у столиці Афганістану Кабулі вибухнув замінований автомобіль, який пошкодив будинки в радіусі кілометра.

    Внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинули п’ятеро і поранено 50 осіб.

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