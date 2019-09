Теракт у Кабулі: Трамп скасував переговори з керівництвом Афганістану і Талібану

У суботу терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій у Кабулі, один американський військовий загинув

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення скасувати переговори з президентом Афганістану Ашраф Гані та лідерами Талібану.

За словами Трампа, причиною скасування візиту став теракт у Кабулі, де загинув американський військовий.

«Вони повинні були прибути в США сьогодні. На жаль, заради створення помилкової переваги, вони зізналися в атаці на Кабул, у результаті якої загинув один із наших великих солдатів і ще 11 осіб, я негайно скасував зустріч і мирні переговори», - заявив Трамп.

....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they....