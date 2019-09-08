Теракт у Кабулі: Трамп скасував переговори з керівництвом Афганістану і Талібану
У суботу терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій у Кабулі, один американський військовий загинув
Президент США Дональд Трамп прийняв рішення скасувати переговори з президентом Афганістану Ашраф Гані та лідерами Талібану.
За словами Трампа, причиною скасування візиту став теракт у Кабулі, де загинув американський військовий.
«Вони повинні були прибути в США сьогодні. На жаль, заради створення помилкової переваги, вони зізналися в атаці на Кабул, у результаті якої загинув один із наших великих солдатів і ще 11 осіб, я негайно скасував зустріч і мирні переговори», - заявив Трамп.
....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 сентября 2019 г.
Нагадаємо, вчора у п'ятому районі Кабула в Афганістані терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій поблизу ринку Компані.
Також на початку вересня у столиці Афганістану Кабулі вибухнув замінований автомобіль, який пошкодив будинки в радіусі кілометра.
Внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинули п’ятеро і поранено 50 осіб.