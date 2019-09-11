Вісімнадцять років тому в США стався наймасштабніший теракт



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Безпрецедентні теракти, які назавжди змінили Америку, скоїли 19 молодих арабів, виконуючи накази ісламістів, що базувалися в Афганістані.

Сьогодні світ згадує трагічні події 11 вересня 2001 року, коли у США було здійснено наймасштабніший в історії людства терористичний акт.

Теракт 11 вересня 2001 року в США – серія терористичних атак, під час яких терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні.

О 8:46 ранку за північноамериканським східним часом починається хвилина мовчання – саме в цей час перший літак врізався в Північну башту Всесвітнього торговельного центру на Нижньому Манхеттені. 17 хвилин по тому другий літак врізався в Південну вежу. Менше ніж за 90 хвилин башти-близнюки, в яких щодня працювали до 50 тисяч людей, впали. О 9:37 третій авіалайнер врізався в західний фасад Пентагона. О 10:03 четвертий літак впав на поле на півдні Пенсильванії. Він прямував до Капітолія або до Білого дому, але завдяки сміливості пасажирів, які вже знали про те, що Америка піддалася нападам, задуму терористів не судилося справдитись.

Згідно з даними, опублікованими у підсумковому звіті Національної комісії щодо терористичних атак проти Сполучених Штатів (комісія 9/11), у Всесвітньому торговельному центрі загинули понад 2600 осіб; 125 загинули в Пентагоні; 256 людей загинули в усіх чотирьох літаках. Загинули громадяни США і ще 91 держави, в тому числі і України. Безпрецедентні теракти, які назавжди змінили Америку, скоїли 19 молодих арабів, виконуючи накази ісламістів, що базувалися в Афганістані.

Тодішній лідер «Аль-Каїди» Усама бен Ладен спершу заперечував будь-яку причетність до теракту, однак у 2004 році він взяв на себе відповідальність за атаки. Своїми мотивами головний терорист він назвав підтримку США Ізраїлю, присутність американських військ у Саудівській Аравії та санкції проти Іраку. У травні 2011 року силами американських спецпризначенців Усаму бен Ладена було виявлено і вбито в Афганістані.

Після терактів 11 вересня, не тільки США, а й багато інших країн посилили своє антитерористичне законодавство та розширили повноваження правоохоронних та розвідувальних органів щодо запобігання терактам.

Одразу після атак ФБР розпочало найбільше кримінальне розслідування за всю історію США. Досить швидко спецагенти ідентифікували 19 викрадачів авіалайнерів. Головного підозрюваного в організації нападів — Халіда Шейха Мохаммедта та чотирьох його спільників було заарештовано в Пакистані у 2002-2003 роках. Наразі вони знаходяться на військовій базі Гуантанамо на Кубі. 30 серпня 2019 року Військовий суддя США встановив, що судовий процес над передбачуваними організаторами атак почнеться 11 січня 2021 року.

Починаючи з 2002 року, за рішенням Конгресу США, 11 вересня відзначалося в Сполучених Штатах як «День патріота», а з 2009-го, після затвердження акта 111-13 Загального Закону США, дата називається «Загальнонаціональним днем служіння і пам’яті». Цього дня державний прапор США (як на території країни, так і за її межами) має бути наполовину приспущений.

Оскільки цей День не є федеральним для США, школи й різні установи працюють у звичному режимі, але чимало людей беруть участь у меморіальних заходах, присвячених пам’яті загиблих.

Джерело: Укрінформ