  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США запровадили санкції проти лідерів терористичних організацій

    • Розсилка
    США запровадили санкції проти лідерів терористичних організацій

    До санкційного списку Держдепу потрапили 12 лідерів і 15 учасників терористичних організацій

    Сполучені Штати Америки розширили санкції проти лідерів і учасників терористичних угруповань.

    Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

    До санкційного списку Держдепу потрапили 12 лідерів терористичних організацій, включаючи «Хезболлу», ХАМАС, «Ісламський джихад», «Ісламську державу» (ІДІЛ) і «Талібан».

    Міністерство фінансів Сполучених Штатів також внесло до списку 15 терористів, пов'язаних у тому числі з ХАМАС, іранськими силами Корпусу вартових ісламської революції, а також ІДІЛ і Аль-Каїдою.

    У повідомленні наголошується, що санкційний список був розширений згідно з розпорядженням президента країни Дональда Трампа про модернізацію та посилення санкцій із боротьби з тероризмом, а вжиті заходи спрямовані на те, щоб позбавити терористів ресурсів для планування і проведення атак.

    Читайте також
    ІДІЛ США санкції Талібан ХАМАС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ