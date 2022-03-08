Чеські пивоварні оголосили бойкот окупантам
Чеські пивоварні не постачатимуть продукцію до Росії
Відомі на весь світ чеські пивоварні заводи Plzeňský Prazdroj, Staropramen, Budějovický Budvar та Bernard висловили свою підтримку Україні після ворожого вторгнення окупаційних сил в Україну. Підприємства оголосили бойкот окупантам. Про це пише місцеве видання Seznam Zprávy.
Чеські броварні припиняють постачання до Росії. Таким чином бізнес демонструє, що засуджує поведінку країни-агресора.
«Ми не вважаємо зараз важливими продажі чи прибуток від продажу пива до Росії. Ми шукаємо способи допомогти людям, які втікають з України», – заявив прессекретар пивоварні Bernard Радек Туліс.
Він додав, що зараз в принципі неможливо здійснювати експорт й через зрозумілі логістичні проблеми.
До слова, минулого року Bernard експортував 2 000 гектолітрів пива до Росії та 800 гектолітрів до України.
Популярний у Росії бренд Kozel, що належить Plzeňský Prazdroj, теж покидає ринки країни-окупанта. Не матимуть змоги придбати знаменитий темний пінний напій і білоруси. «Цього тижня було ухвалено рішення не приймати замовлення на нашу продукцію з Росії, яка належала експортним ринкам Pilsner Urquell та Kozel. Це стосується і Білорусі», – повідомив прессекретар компанії Зденек Коварж.
До слова, чеська пивоварна промисловість відмовляється від свого третього за величиною експортного ринку. Минулого року понад 10% всього експорту пива було відправлено до Росії або вироблено за ліцензією на місцевих пивоварних заводах.