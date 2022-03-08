  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Чеські пивоварні оголосили бойкот окупантам

    Чеські пивоварні оголосили бойкот окупантам
    фото: seznamzpravy.cz

    Чеські пивоварні не постачатимуть продукцію до Росії

    Відомі на весь світ чеські пивоварні заводи Plzeňský Prazdroj, Staropramen, Budějovický Budvar та Bernard висловили свою підтримку Україні після ворожого вторгнення окупаційних сил в Україну. Підприємства оголосили бойкот окупантам. Про це пише місцеве видання Seznam Zprávy.

    Чеські броварні припиняють постачання до Росії. Таким чином бізнес демонструє, що засуджує поведінку країни-агресора.

    «Ми не вважаємо зараз важливими продажі чи прибуток від продажу пива до Росії. Ми шукаємо способи допомогти людям, які втікають з України», – заявив прессекретар пивоварні Bernard Радек Туліс.

    Він додав, що зараз в принципі неможливо здійснювати експорт й через зрозумілі логістичні проблеми.

    До слова, минулого року Bernard експортував 2 000 гектолітрів пива до Росії та 800 гектолітрів до України.

    Популярний у Росії бренд Kozel, що належить Plzeňský Prazdroj, теж покидає ринки країни-окупанта. Не матимуть змоги придбати знаменитий темний пінний напій і білоруси. «Цього тижня було ухвалено рішення не приймати замовлення на нашу продукцію з Росії, яка належала експортним ринкам Pilsner Urquell та Kozel. Це стосується і Білорусі», – повідомив прессекретар компанії Зденек Коварж.

    До слова, чеська пивоварна промисловість відмовляється від свого третього за величиною експортного ринку. Минулого року понад 10% всього експорту пива було відправлено до Росії або вироблено за ліцензією на місцевих пивоварних заводах.

    Теги: Росія експорт війна бізнес Чехія промисловість пиво #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чеські пивоварні оголосили бойкот окупантам