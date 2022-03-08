Близько 1,7 млн українців стали біженцями – ООН
Найбільше українців виїхало до Польщі
Від початку російської агресії про України 1,7 млн українців виїхали до сусідніх країн. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Зазначається, що найбільше серед біженців жінок і дітей.
Також в ООН радять під час формування гуманітарної допомоги враховувати потреби жінок і дівчат. До того ж закликають на необхідності залучати жінок до прийняття рішень та захисту від гендерного насильства.
1.7 million people have fled Ukraine, mostly women and children.— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 8, 2022
The humanitarian response must:
Take into account women and girls’ unique needs
Include women in decision-making
Prioritize protection from gender-based violence#IWD2022 pic.twitter.com/2oekT0AnIu
Нагадаємо, ЄС виділив перший транш допомоги українським біженцям.