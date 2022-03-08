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    Близько 1,7 млн українців стали біженцями – ООН

    Найбільше серед біженців жінок і дітей - Близько 1,7 млн українців стали біженцями – ООН
    Найбільше серед біженців жінок і дітей

    Найбільше українців виїхало до Польщі

    Від початку російської агресії про України 1,7 млн українців виїхали до сусідніх країн. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

    Зазначається, що найбільше серед біженців жінок і дітей.

    Також в ООН радять під час формування гуманітарної допомоги враховувати потреби жінок і дівчат. До того ж закликають на необхідності залучати жінок до прийняття рішень та захисту від гендерного насильства.

    Нагадаємо, ЄС виділив перший транш допомоги українським біженцям.

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    Теги: ЄС Росія ООН війна Україна біженці #stoprussia
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    Близько 1,7 млн українців стали біженцями – ООН