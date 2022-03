Близько 1,7 млн українців стали біженцями – ООН

Від початку російської агресії про України 1,7 млн українців виїхали до сусідніх країн. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Зазначається, що найбільше серед біженців жінок і дітей.

Також в ООН радять під час формування гуманітарної допомоги враховувати потреби жінок і дівчат. До того ж закликають на необхідності залучати жінок до прийняття рішень та захисту від гендерного насильства.

1.7 million people have fled Ukraine, mostly women and children.



The humanitarian response must:



Take into account women and girls’ unique needs

Include women in decision-making

Prioritize protection from gender-based violence#IWD2022 pic.twitter.com/2oekT0AnIu