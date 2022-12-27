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Як російські матері оплакують синів та хвалять Путіна – стаття The New York Times

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як російські матері оплакують синів та хвалять Путіна – стаття The New York Times
Усе більше бійців армії РФ повертається на батьківщину у чорних мішках
фото з відкритих джерел

Кількість ліквідованих російських військових на війні з Україною сягнула понад 100 тис. осіб

Російські міста оплакують загиблих солдатів, проте ніхто не обурюється війною, яку розпочав Володимир Путін. Іноземні журналісти поспілкувалися з матерями окупантів й у матеріалі The New York Times показали реалії життя росіян.

Рязань, неподалік від Москви, регулярно відправляє юнаків воювати. Деякі зараз поховані на місцевому кладовищі, та ані рідні, ані місцеві не обурюються російськими лідерами.

Один із таких юнаків, 25-річний рязанець, загинув у перші дні війни, після того, як його група солдатів увірвалася в Україну та намагалася атакувати аеродром Гостомель під Києвом. Те, що залишилося від тіла хлопця, прибуло до Рязані через кілька тижнів. Тепер мати бійця щотижня навідує його могилу, проте єдине, що вона спромоглася сказати – вторгнення «слід було спланувати краще», щоб мінімізувати втрати.

Тож очікування, що такі матері повстануть із хвилями обурення проти Путіна та перетворяться на силу, яка йому протистоїть, не виправдалися. Через 10 місяців війни цього не сталося у жодному російському місті – і, звичайно, не в Рязані, місті з півмільйонним населенням, відомому своїм елітним десантним підрозділом.

Все-таки це вкотре підкреслює, що ми воюємо не тільки проти кремлівського диктатора, а й проти всього російського народу.

Війну підтримують й інші росіянки, чиї сини ще живі. 27-річного сина місцевої мешканки призвали лише через кілька днів після того, як наприкінці вересня Путін оголосив, що Росія мобілізує кілька сотень тисяч чоловіків. Жінка залежала від свого старшого сина у фінансовій допомозі та фізичній праці. Дах у неї «тече, як решето», і він планував його полагодити до настання зими. «Хто тепер полагодить мій дах?» – спитала жінка, проте дах цій нації навряд уже хтось полагодить.

Мати хлопця каже, що не сердиться, що його відправили на війну. За її словами, вона відчуває гордість, коли бачить його фотографії в камуфляжі.

«Наш президент досить мудрий, і він все ще добре виконує свою роботу», – сказала жінка.

Повторюючи загальну тему, яку просувають пропагандистські програми на державному телебаченні РФ та серед багатьох звичайних людей, вона сказала, що вважає, начебто «Захід» не лише воює в Україні, але й страждає від наслідків війни, гірших за Росію.

«Люди там нічого не мають», – сказала вона про європейські країни. Звучить, як анекдот, але така реальність примітивного мислення жителів Росії.

«Заходьте в наші магазини, у нас є все. На нас це ніяк не впливає», – додала жінка, хоча визнала, що ціни трохи зросли.

Раніше повідомлялося, що на рязанському автовокзалі потенційний мобілізований радикально висловив протест проти політики Кремля – чоловік здійснив самопідпал, бо не хоче йти на війну (відео).

Нагадаємо, позначка кількості ліквідованих російських військових на війні з Україною сягнула понад 100 тисяч осіб. Наразі щодня окупанти втрачають сотні людей.

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Теги: росія війна

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