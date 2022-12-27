Втрати Росії у війні: що корисного могли б зробити 100 тисяч ліквідованих росіян для своєї країни

Кремль хоче залучити у війну ще більше осіб, які увійдуть в нові звіти Генштабу

У четвер, 22 грудня, позначка кількості ліквідованих російських військових на війні з Україною сягнула 100 тисячі осіб. Наразі щодня окупанти втрачають сотні людей.

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Про це пише «Телеграф».

Аби зрозуміти, наскільки це величезне число, можна уявити, що всі ці люди не відправилися на війну, а залишилися в своїй країні і розбудовували свою країну. Таким чином всі вони, які є різні за віком, станом здоров’я і рівнем освіти могли б:

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збудувати 67 «Титаніків»;

звести 333 Ейфелеві вежі;

збудувати 8 хмарочосів на кшталт «Бурдж-Халіфа»;

наново збудувати єгипетські піраміди;

посадити цілий ліс;

вирити ще один «Біломорканал»;

заасфальтувати за один день 102 тисячі кілометрів доріг;

побудувати 4000 будинків, лікарень і дитсадків.

Однак ці росіяни обрали для себе інший шлях – поїхали вбивати людей і загинула самі. Вони стали 8000 тоннами добрива для земель України. До того ж Кремль хоче залучити у війну ще більше осіб, які увійдуть в нові звіти Генштабу.

Росія також приховує справжню кількість своїх втрат. Останню інформацію в Кремлі з цього приводу озвучував міністр оборони Сергій Шойгу у вересні. За його словами, кількість загиблих російських солдат становить 5,6 тисяч осіб. І слід також пам’ятати, що за 10 місяців повномасштабної війни країна-агресорка втратила понад три тисячі танків та приблизно шість тисяч інших бронемашин.