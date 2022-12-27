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Втрати Росії у війні: що корисного могли б зробити 100 тисяч ліквідованих росіян для своєї країни

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Втрати Росії у війні: що корисного могли б зробити 100 тисяч ліквідованих росіян для своєї країни
Величезна кількість росіян стали добривом для українських земель
фото з відкритих джерел

Кремль хоче залучити у війну ще більше осіб, які увійдуть в нові звіти Генштабу

У четвер, 22 грудня, позначка кількості ліквідованих російських військових на війні з Україною сягнула 100 тисячі осіб. Наразі щодня окупанти втрачають сотні людей.

Про це пише «Телеграф».

Аби зрозуміти, наскільки це величезне число, можна уявити, що всі ці люди не відправилися на війну, а залишилися в своїй країні і розбудовували свою країну. Таким чином всі вони, які є різні за віком, станом здоров’я і рівнем освіти могли б:

  • збудувати 67 «Титаніків»;
  • звести 333 Ейфелеві вежі;
  • збудувати 8 хмарочосів на кшталт «Бурдж-Халіфа»;
  • наново збудувати єгипетські піраміди;
  • посадити цілий ліс;
  • вирити ще один «Біломорканал»;
  • заасфальтувати за один день 102 тисячі кілометрів доріг;
  • побудувати 4000 будинків, лікарень і дитсадків.
Втрати Росії у війні: що корисного могли б зробити 100 тисяч ліквідованих росіян для своєї країни фото 1

Однак ці росіяни обрали для себе інший шлях – поїхали вбивати людей і загинула самі. Вони стали 8000 тоннами добрива для земель України. До того ж Кремль хоче залучити у війну ще більше осіб, які увійдуть в нові звіти Генштабу.

Росія також приховує справжню кількість своїх втрат. Останню інформацію в Кремлі з цього приводу озвучував міністр оборони Сергій Шойгу у вересні. За його словами, кількість загиблих російських солдат становить 5,6 тисяч осіб. І слід також пам’ятати, що за 10 місяців повномасштабної війни країна-агресорка втратила понад три тисячі танків та приблизно шість тисяч інших бронемашин.

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Теги: росія окупанти міністр Сергій Шойгу солдат росіяни втрати смерть

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