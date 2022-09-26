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У російській Рязані чоловік здійснив самопідпал, бо не хоче йти на війну (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У російській Рязані чоловік здійснив самопідпал, бо не хоче йти на війну (відео) 
В процесі самоспалення росіянин кричав, що не хоче йти воювати 
скріншот із відео

На рязанському автовокзалі потенційний мобілізований радикально висловив протест проти політики Кремля 

У російському місті Рязань напередодні чоловік на автовокзалі влаштував самоспалення. Як повідомляють очевидці, він кричав, що відмовляється брати участь у так званій «спеціальній операції» і підпалив собі, повідомляють місцеві видання.  

«Одяг спалив увесь. Поліція прибігла, далі прибула швидка допомога і забрала його», – пишуть ЗМІ з посиланням на очевидців. 

Правоохоронні органи РФ відмовилися коментувати ситуацію. 

Нагадаємо, у країні-терористці РФ громадяни протестують проти так званої часткової мобілізації, оголошеної 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Адже попри заяви влади, насправді в армію забирають усіх, будь-якого віку, стану здоров'я і без досвіду служби в армії. Як повідомляють родичі мобілізованих, на фронт росіян відправляють аж після одного дня підготовки.

Про те, що в РФ громадяни не в захваті від перспективи стати гарматним м'ясом, свідчать події у різних куточках країни-агресорки.

Нагадаємо, на думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкоматі, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: відео поліція протест чоловік росія

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