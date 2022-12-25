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В Україні вже ліквідовано 102 тис. окупантів: дані Генштабу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Україні вже ліквідовано 102 тис. окупантів: дані Генштабу
фото з відкритих джерел

620 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу

З початку повномасштабної війни в Україні Росія втратила близько 102 050 своїх солдатів — із них 620 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу. Такі дані станом на ранок неділі, 25 грудня, оприлюднили у Генштабі Збройних Сил України.

Загальні втрати противника за 305-й день повномасштабної війни з 24.02 по 25.12 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 102 050 (+620) осіб ліквідовано
  • танків — 3011 (+5) од.
  • бойових броньованих машин — 6010 (+16) од.
  • артилерійських систем — 1991 (+3) од.
  • РСЗВ — 418 (+0) од.
  • засобів ППО — 212 (+0) од.
  • літаків — 283 (+0) од.
  • гелікоптерів — 267 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1706 (+0)
  • крилатих ракет — 653 (+0)
  • кораблів /катерів — 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4635 (+8) од.
  • спеціальної техніки — 178 (+0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо,  в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона розпочалася о 9:23.

Сирени завили у всіх областях України, крім Луганщини та Криму.

У моніторингових телеграм-каналах повідомляється про зліт російського винищувача МіГ-31К у Білорусі.

Нагадаємо, 24 грудня також у частині українських областей було оголошено повітряну тривогу.

ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря. Так, у суботу, 24 грудня, ввечері росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій «Калібрів», збільшивши їхню кількість до чотирьох.

 
 

Теги: росія втрати

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