В Україні вже ліквідовано 102 тис. окупантів: дані Генштабу

620 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу

З початку повномасштабної війни в Україні Росія втратила близько 102 050 своїх солдатів — із них 620 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу. Такі дані станом на ранок неділі, 25 грудня, оприлюднили у Генштабі Збройних Сил України.

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Загальні втрати противника за 305-й день повномасштабної війни з 24.02 по 25.12 орієнтовно склали:

особового складу — близько 102 050 (+620) осіб ліквідовано

танків — 3011 (+5) од.

бойових броньованих машин — 6010 (+16) од.

артилерійських систем — 1991 (+3) од.

РСЗВ — 418 (+0) од.

засобів ППО — 212 (+0) од.

літаків — 283 (+0) од.

гелікоптерів — 267 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1706 (+0)

крилатих ракет — 653 (+0)

кораблів /катерів — 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 4635 (+8) од.

спеціальної техніки — 178 (+0)

Дані уточнюються.

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