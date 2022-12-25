В Україні вже ліквідовано 102 тис. окупантів: дані Генштабу
620 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу
З початку повномасштабної війни в Україні Росія втратила близько 102 050 своїх солдатів — із них 620 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу. Такі дані станом на ранок неділі, 25 грудня, оприлюднили у Генштабі Збройних Сил України.
Загальні втрати противника за 305-й день повномасштабної війни з 24.02 по 25.12 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 102 050 (+620) осіб ліквідовано
- танків — 3011 (+5) од.
- бойових броньованих машин — 6010 (+16) од.
- артилерійських систем — 1991 (+3) од.
- РСЗВ — 418 (+0) од.
- засобів ППО — 212 (+0) од.
- літаків — 283 (+0) од.
- гелікоптерів — 267 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1706 (+0)
- крилатих ракет — 653 (+0)
- кораблів /катерів — 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4635 (+8) од.
- спеціальної техніки — 178 (+0)
Дані уточнюються.
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