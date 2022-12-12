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Чому жінки стали злішими: дослідження ВВС

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чому жінки стали злішими: дослідження ВВС
фото з відкритих джерел

Із 2012 року жінки частіше, ніж чоловіки, скаржаться на смуток й занепокоєння

Жінки в усьому світі за останні десять років стали злішими. Про це свідчить щорічне опитування американського інституту громадської думки. BBC проаналізувала дані опитування Gallup і дійшла висновку, що жінки дедалі гірше контролюють почуття злості й роздратування. 

У щорічному опитуванні беруть участь понад 120 тис. людей із більш ніж 150 країн. Їх, з-поміж іншого, запитували про емоційний стан впродовж дня. Коли йдеться, зокрема, про негативні почуття – гнів, смуток, стрес й занепокоєння – жінки постійно кажуть, що відчувають їх частіше, ніж чоловіки.

Аналіз BBC показав, що з 2012 року жінки частіше, ніж чоловіки, скаржаться на смуток й занепокоєння. Однак, коли доходить до гніву й стресу, розрив із чоловіками значно збільшується. У 2012 році обидві статі повідомляли про гнів і стрес на однаковому рівні. Але за дев'ять років жінки стали дратівливішими на шість відсоткових пунктів та більш схильними до стресу. І особливо це стало помітно під час пандемії.

Сару Хармон, терапевтку з США, це не дивує. На початку 2021 року вона зібрала групу своїх пацієнток серед поля й змусила їх кричати.

«Я мама двох маленьких дітей, яка працювала вдома. Це було непросто. Напруга накопичувалась і поступово переростала у хвилю люті», – каже вона.

Сара вважає, що вловила емоції жінок. Це, зокрема, сильне розчарування від того, що тягар пандемії непропорційно ліг на їхні плечі.

Опитування Інституту фіскальних досліджень 2020 року серед майже 5 тис. батьків, що перебувають у гетеросексуальних стосунках в Англії, показало, що під час карантину матері взяли на себе більше домашніх обов'язків, ніж батьки. Через це вони скоротили свій робочий день. Так було навіть у тих, що були головними годувальницями в родині.

Прогнозують, що цього року кількість жінок, які працюють, у 169 країнах буде нижчою за рівень 2019 року. Вигорання, пов'язане з пандемією, здебільшого фіксують в галузях, де домінують жінки, наприклад, у сфері догляду.

Проте у певному сенсі гнів сприяє змінам. Лють і гнів потрібні, – іноді, щоб привести себе в тонус та змусити людей звернути на жінок увагу і вислухати.

Нагадаємо, Олена Зеленська зізналася, через що влаштовує сцени чоловікові.

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