Олена Зеленська зізналася, через що влаштовує сцени чоловікові

Дружина президента каже, що знає свого чоловіка «краще, ніж будь-кого»

Перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю The Guardian розповіла про життя сім'ї в перші місяці війни.

«Було дуже багато різної інформації з різних боків. Але, звичайно, мене не втаємничували в жодні військові справи. У мене було відчуття, ніби я потрапила до паралельної реальності, ніби все це мені сниться, – згадує Зеленська перший день війни. – Це було сюрреалістичне почуття, на кшталт комп'ютерної гри, де треба пройти якісь рівні, щоби опинитися вдома. При цьому важливо було також тримати себе в руках, тому весь день я провела з дивною усмішкою на обличчі – мені не можна було передати відчуття паніки дітям. Ми просто дотримувалися вказівок охорони і робили те, що нам казали робити».

Обкладинка журналу, в якому вийшло інтерв'ю з Оленою Зеленською

Олена вирішила не говорити, куди вона виїхала з дітьми з Києва: «Чим менше я скажу, тим у більшій безпеці буду. Звісно, сім’ю можна використати для тиску на президента. І мені б не хотілося, щоб чоловікові довелося обирати між інтересами сім'ї та його президентськими обов'язками. Тому якщо існував хоч найменший шанс, що таке може статися, його слід було виключити».

Про Володимира Зеленського – чоловіка та президента – Олена розповідає охоче: «Я знаю його краще, ніж будь-кого. І він така людина, яка у ситуаціях, коли всі кажуть, що щось неможливо, доводить справу до кінця та добивається свого. А також надихає решту. Він просто ніколи не здається – навіть коли здаються всі довкола нього. Він дуже швидко запам'ятовує тексти і може їх вимовляти. Він знає, як працювати із камерами. Але він не грає – у нього є навички для того, щоб говорити і робити це добре. Для мене неймовірно важко виступати на публіці, я щоразу відчуваю стрес, але для нього це природно».

«Насправді дисципліна – це його друге ім'я. Дзвонить будильник – він встає, чистить зуби, одягається і йде, і це займає у нього всього п'ять хвилин, коли я кручуся пів години. Він має ці якості, психологічні, щоб витримувати стрес і зберігати дисципліну. Я турбуюся не за його психологічне здоров'я, а за фізичне – він завжди хворіє після важких періодів. Він розслабляється, а потім іде і підхоплює вірус чи щось ще. Я намагаюся стежити за ним щодо цього, але, як і всі чоловіки, він не любить перевіряти температуру чи тиск. Але я намагаюся достукатись до нього, влаштовуючи сцени».

Нагадаємо, раніше подружжя Зеленських після двох місяців розлуки через війну провели спільне інтерв'ю в ефірі українського телеканалу.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді вперше з початку війни з'явилися разом на публіці 17 травня – у день прощання з першим очільником держави Леонідом Кравчуком.