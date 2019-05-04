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    У світі

    Циклон Фані обрушився на Бангладеш: 12 людей загинули

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    <p>Щонайменше 36 сіл у Бангладеш були затоплені штормом, а понад 2000 будинків було зруйновано</p> - Циклон Фані обрушився на Бангладеш: 12 людей загинули

    Щонайменше 36 сіл у Бангладеш були затоплені штормом, а понад 2000 будинків було зруйновано

    Фото: AFP

    Шість людей загинули, потрапивши під удари падаючих дерев або зруйнованих стін, і ще шість осіб загинули від попадання блискавки

    Циклон Фані, в результаті якого в Індії загинули 12 осіб, досяг Бангладеш, де також вже нарахували 12 жертв.

    Про це повідомляє AFP.

    «Шість людей загинули, потрапивши під удари падаючих дерев або зруйнованих стін, і ще шість осіб загинули від попадання блискавки», - сказав бангладешський чиновник з надзвичайних ситуацій Беназір Ахмед.

    Як зазначає видання, через евакуацію з індійського штату Одиша понад 1,6 мільйона чоловік були відправлені в притулки в Бангладеш.

    Щонайменше 36 сіл були затоплені штормом, а понад 2000 будинків було зруйновано.

    Нагадаємо, циклон Фані накрив східну частину Індії: понад мільйон людей евакуювали.

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