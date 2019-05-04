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    У світі

    В Індії циклон «Фані» забрав життя 12 людей

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    Циклон ослаб, рівень його небезпеки зменшився з позначки &laquo;надзвичайний&raquo; до &laquo;дуже важкий&raquo; - В Індії циклон «Фані» забрав життя 12 людей
    Циклон ослаб, рівень його небезпеки зменшився з позначки «надзвичайний» до «дуже важкий»

    На постраждалих територіях активно проводяться реставраційні та рятувальні роботи

    В Індії кількість загиблих внаслідок циклону «Фані» збільшилася до 12 осіб.

    Про це повідомляє The Times of India.

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    «Кількість жертв лиха зросла з восьми до 12 людей », - йдеться у повідомленні.

    На постраждалих територіях активно проводяться реставраційні та рятувальні роботи.

    Відзначається, що циклон ослаб, рівень його небезпеки зменшився з позначки «надзвичайний» до «дуже важкий».

    Раніше повідомлялося про вісім загиблих внаслідок циклону «Фані», що накрив Індію у п'ятницю, 3 травня. Влада країни провели евакуацію понад 1 млн осіб зі східних районів, що знаходяться у межах циклону.

    Нагадаємо, циклон «Фанні» накрив східну частину Індії: понад мільйон людей евакуювали.

    У Міністерстві залізниць Індії повідомили, що через стихію понад 220 рейсів, що проходять через східну частину країни були скасовані. У свою чергу Управління цивільної авіації країни оголосило про закриття аеропорту в місті Бхубанешвар та аеропорту в Калькутті.

    За прогнозами, очікуються потужні зливи та пориви вітру до 200 км/год. Щонайменше 11 районів у штаті Орисса можуть постраждати в результаті стихії.

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