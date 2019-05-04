В Індії циклон «Фані» забрав життя 12 людей



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Циклон ослаб, рівень його небезпеки зменшився з позначки «надзвичайний» до «дуже важкий»

На постраждалих територіях активно проводяться реставраційні та рятувальні роботи

В Індії кількість загиблих внаслідок циклону «Фані» збільшилася до 12 осіб.

Про це повідомляє The Times of India.

«Кількість жертв лиха зросла з восьми до 12 людей », - йдеться у повідомленні.

На постраждалих територіях активно проводяться реставраційні та рятувальні роботи.

Відзначається, що циклон ослаб, рівень його небезпеки зменшився з позначки «надзвичайний» до «дуже важкий».

Раніше повідомлялося про вісім загиблих внаслідок циклону «Фані», що накрив Індію у п'ятницю, 3 травня. Влада країни провели евакуацію понад 1 млн осіб зі східних районів, що знаходяться у межах циклону.

Нагадаємо, циклон «Фанні» накрив східну частину Індії: понад мільйон людей евакуювали.

У Міністерстві залізниць Індії повідомили, що через стихію понад 220 рейсів, що проходять через східну частину країни були скасовані. У свою чергу Управління цивільної авіації країни оголосило про закриття аеропорту в місті Бхубанешвар та аеропорту в Калькутті.

За прогнозами, очікуються потужні зливи та пориви вітру до 200 км/год. Щонайменше 11 районів у штаті Орисса можуть постраждати в результаті стихії.