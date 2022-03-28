  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Крим – це Україна. Фото з окупованих Керчі та Сімферополя

    Поряд із перекресленим символом &laquo;Z&raquo; невідомий автор намалював краплі, які можуть символізувати сльози - Крим – це Україна. Фото з окупованих Керчі та Сімферополя
    Поряд із перекресленим символом «Z» невідомий автор намалював краплі, які можуть символізувати сльози
    фото: ua.krymr.com

    У громадському транспорті Сімферополя також з'явилися графіті із символом «Z»

    На вулицях тимчасово окупованих Росією міст Керч та Сімферополь з'явилися антивоєнні графіті.

    Так, на вулиці Мірошника у центральному районі Керчі невідомі намалювали перекреслені символи «Z», пише Крим.Реалії. Такі знаки російські військові наносили на техніку, що здійснювала вторгнення в Україну з бокуокупованого Криму. Поряд із перекресленим символом «Z» невідомий автор намалював краплі, які можуть символізувати сльози.

    Подібні малюнки помічені на різних об'єктах вулиці Мірошника – вздовж дороги зі жвавим рухом, що веде від центрального автовокзалу до міського цвинтаря.

    У громадському транспорті Сімферополя також з'явилися графіті із символом «Z». Відповідну світлину розмістив у соцмережі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «Vам пиZдец орки», – йдеться в написі. Зазначимо, «V» – поширений знак, яким російська армія маркує свою техніку. Він означає морську піхлоту.

    .jpg_250

    Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони закликає громадян повідомляти про канали та чати у Telegram, які використовують символ «Z» у назві (у різних варіаціях).

    Зазначимо, в країні-агресорі латинська літера Z, так само як свастика у Німеччині кінця 30-х, стала не тільки знаком підтримки військового нападу на Україну, а й «зброєю» залякування опозиції. Невідомі списують буквами Z двері квартир активістів та журналістів.

    Теги: Крим росія окупанти війна Сімферополь Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Крим – це Україна. Фото з окупованих Керчі та Сімферополя