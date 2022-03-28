Крим – це Україна. Фото з окупованих Керчі та Сімферополя

Поряд із перекресленим символом «Z» невідомий автор намалював краплі, які можуть символізувати сльози

У громадському транспорті Сімферополя також з'явилися графіті із символом «Z»

На вулицях тимчасово окупованих Росією міст Керч та Сімферополь з'явилися антивоєнні графіті.

Так, на вулиці Мірошника у центральному районі Керчі невідомі намалювали перекреслені символи «Z», пише Крим.Реалії. Такі знаки російські військові наносили на техніку, що здійснювала вторгнення в Україну з бокуокупованого Криму. Поряд із перекресленим символом «Z» невідомий автор намалював краплі, які можуть символізувати сльози.

Подібні малюнки помічені на різних об'єктах вулиці Мірошника – вздовж дороги зі жвавим рухом, що веде від центрального автовокзалу до міського цвинтаря.

У громадському транспорті Сімферополя також з'явилися графіті із символом «Z». Відповідну світлину розмістив у соцмережі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Vам пиZдец орки», – йдеться в написі. Зазначимо, «V» – поширений знак, яким російська армія маркує свою техніку. Він означає морську піхлоту.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони закликає громадян повідомляти про канали та чати у Telegram, які використовують символ «Z» у назві (у різних варіаціях).

Зазначимо, в країні-агресорі латинська літера Z, так само як свастика у Німеччині кінця 30-х, стала не тільки знаком підтримки військового нападу на Україну, а й «зброєю» залякування опозиції. Невідомі списують буквами Z двері квартир активістів та журналістів.