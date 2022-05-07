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    Росіяни масово відмовляються від відпочинку в Криму

    Польоти до Криму окупанти заборонили до 13 травня&nbsp; &nbsp; - Росіяни масово відмовляються від відпочинку в Криму
    Польоти до Криму окупанти заборонили до 13 травня   
    Ілюстративне фото

    Замість туристів на півострів хочуть завезти бюджетників

    Російські туристи почали масово відмовлятися від заброньованих місць у готелях анексованого Криму на травень та червень. Як повідомляють ЗМІ країни-агресора, основною причиною стало скасування авіарейсів через бойові дії в Україні.

    «На літо готелі у Криму завантажені поки що на 40–45%, а в деяких об'єктах бронювання сягають 60%, але поки що з очікуванням туристами на те, що авіасполучення з Кримом відкриють. На сьогоднішній день зафіксовано масові скасування бронювань на травень та червень через розсилку авіакомпаніями повідомлень про відміну рейсів», — розповів зокрема президент російської «Загальнонаціональної спілки індустрії гостинності» Олексій Волков.

    Волков вважає, що готельєрам півострова неможливо вижити в таких умовах, через що вони звертаються до уряду з проханням надати пряму фінансову підтримку туріндустрії. Також розглядається можливість відправляти до Криму співробітників держкорпорацій та держкомпаній на відпочинок із субсидуванням від уряду.

    5 травня Росавіація в 11 раз продовжила режим обмеження польотів в 11 аеропортів до окупованого Криму та південної і центральної частини Росії до 13 травня. Через такі обмежувальні заходи оператори готелів, які ще в березні підвищували ціни на проживання для туристів у червні-серпні, тепер знижують їх на 15-45%.

    Раніше повідомлялося, що окупаційна влада півострова відправляє на війну з Україною солдат строкової служби.

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    Теги: Крим росія окупанти ЗМІ війна відпочинок ціни Україна влада окупація солдат літо #stoprussia
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    Росіяни масово відмовляються від відпочинку в Криму