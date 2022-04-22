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    Події в Україні

    Окупанти «закривають» Крим із 30 квітня

    РФ закриває&nbsp;виїзд та в&rsquo;їзд на територію тимчасово окупованого Криму - Окупанти «закривають» Крим із 30 квітня
    РФ закриває виїзд та в’їзд на територію тимчасово окупованого Криму

    Мешканці окупованого півострова масово ухиляються від служби в армії РФ

    На тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим зривається весняна призовна кампанія. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 22 квітня.

    Мешканці окупованого півострова масово ухиляються від служби в армії РФ.

    З метою недопущення зриву призовної кампанії з 30 квітня поточного року виїзд та в’їзд на територію Криму окупантами буде заборонений.

    Як відомо, російські війська зазнають великих втрат у війні в Україні і мають проблеми з доукомплектуванням підрозділів.

    Зокрема лише за минулу добу, 21 квітня, на південному оборонному рубежі було знищено пів сотні окупантів.

    20 квітня в центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил РФ (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.

    Крім того, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі (до 250 осіб).

    Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість атаки України на Кримський міст, який з'єднує Російську Федерацію з тимчасово окупованим нею півостровом.

    Раніше ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, й не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна завдати удару, коли по ньому йдуть війська.

    Теги: Крим росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти «закривають» Крим із 30 квітня