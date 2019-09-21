Ціни на нафту цього тижня показали рекордне зростання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За тиждень ціни на Brent зросли майже на 7%

Ціни на нафту марки Brent показали максимальне тижневе зростання з початку 2019 року після атаки дронів на нафтові об'єкти Saudi Aramco. Про це повідомляє Reuters.

Нафта Brent за тиждень показала найбільший ріст з січня - 6,7%. На початку тижня ціни різко пішли вгору - майже на 14% - після атаки дронів на саудівський нафтопереробний завод і подальшим скороченням видобутку. Тоді ціни виросли майже до 70 доларів за барель.

Вже наступного дня ціни почали опускатися на обіцянках Саудівської Аравії відновити обсяги видобутку. У п'ятницю вартість листопадових ф'ючерсів Brent знизилася до 64,28 долара за барель.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників.

Президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.