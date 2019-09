Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії

Атака на об'єкти у Саудівській Аравії може вплинути на ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп наказав виділити нафту з резервів країни для стабілізації ситуації на нафтовому ринку після атак на об'єкти Саудівської Аравії.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

«У зв'язку з атакою на Саудівську Аравію, яка може вплинути на ціни на нафту, я санкціонував випуск нафти із стратегічного нафтового резерву, якщо це буде потрібно, в обсязі достатньому, щоб тримати ринки добре забезпеченими», - зазначив Трамп.

....sufficient to keep the markets well-supplied. I have also informed all appropriate agencies to expedite approvals of the oil pipelines currently in the permitting process in Texas and various other States.