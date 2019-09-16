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    Економіка та фінанси

    Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії

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    <span>Дональд Трамп дозволив використовувати резерви в обсягах, достатніх для стабілізації ситуації на нафтовому ринку</span> - Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії
    Дональд Трамп дозволив використовувати резерви в обсягах, достатніх для стабілізації ситуації на нафтовому ринку

    Атака на об'єкти у Саудівській Аравії може вплинути на ціни на нафту

    Президент США Дональд Трамп наказав виділити нафту з резервів країни для стабілізації ситуації на нафтовому ринку після атак на об'єкти Саудівської Аравії.

    Про це глава Білого дому написав у Twitter.

    «У зв'язку з атакою на Саудівську Аравію, яка може вплинути на ціни на нафту, я санкціонував випуск нафти із стратегічного нафтового резерву, якщо це буде потрібно, в обсязі достатньому, щоб тримати ринки добре забезпеченими», - зазначив Трамп.

    Нагадаємо, в ніч на суботу, 14 вересня 2019 року, безпілотники завдали ударів по об’єктах саудівської компанії Saudi Aramco, викликавши пожежі. Відповідальність за напад взяли діючі в Ємені повстанці-хусити.

    Глава Держдепу США Майк Помпео звинуватив Іран в атаці на найбільший нафтопереробний завод в Саудівській Аравії.

    У Саудівській Аравії вдвічі скоротився видобуток нафти після атаки безпілотників на заводи національної нафтової компанії королівства – Saudi Aramco.

    Сенатор-республіканець зі Сполучених Штатів Ліндсі Грем вважає, що Білому домові слід підготуватися до нанесення ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану, якщо він не припинить провокаційну діяльність, зокрема, нарощуватиме збагачення урану.

    У неділю Іран пригрозив США ракетним ударом.

    Натомість у Білому домі заявили, що зустріч Трампа з його іранським колегою Хасаном Рухані як і раніше не виключена, незважаючи на інцидент з обстрілом безпілотниками нафтових об'єктів в Саудівській Аравії.

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