Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії



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Дональд Трамп дозволив використовувати резерви в обсягах, достатніх для стабілізації ситуації на нафтовому ринку

Атака на об'єкти у Саудівській Аравії може вплинути на ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп наказав виділити нафту з резервів країни для стабілізації ситуації на нафтовому ринку після атак на об'єкти Саудівської Аравії.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

«У зв'язку з атакою на Саудівську Аравію, яка може вплинути на ціни на нафту, я санкціонував випуск нафти із стратегічного нафтового резерву, якщо це буде потрібно, в обсязі достатньому, щоб тримати ринки добре забезпеченими», - зазначив Трамп.

....sufficient to keep the markets well-supplied. I have also informed all appropriate agencies to expedite approvals of the oil pipelines currently in the permitting process in Texas and various other States. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2019 г.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 14 вересня 2019 року, безпілотники завдали ударів по об’єктах саудівської компанії Saudi Aramco, викликавши пожежі. Відповідальність за напад взяли діючі в Ємені повстанці-хусити.

Глава Держдепу США Майк Помпео звинуватив Іран в атаці на найбільший нафтопереробний завод в Саудівській Аравії.

У Саудівській Аравії вдвічі скоротився видобуток нафти після атаки безпілотників на заводи національної нафтової компанії королівства – Saudi Aramco.

Сенатор-республіканець зі Сполучених Штатів Ліндсі Грем вважає, що Білому домові слід підготуватися до нанесення ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану, якщо він не припинить провокаційну діяльність, зокрема, нарощуватиме збагачення урану.

У неділю Іран пригрозив США ракетним ударом.

Натомість у Білому домі заявили, що зустріч Трампа з його іранським колегою Хасаном Рухані як і раніше не виключена, незважаючи на інцидент з обстрілом безпілотниками нафтових об'єктів в Саудівській Аравії.