Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава Держдепу США Майк Помпео звинуватив Іран в атаці на найбільший нафтопереробний завод в Саудівській Аравії

Після атаки нацкомпанія вимушено скоротила видобуток на 5 млн барелів на добу

У Саудівській Аравії вдвічі скоротився видобуток нафти після атаки безпілотників на заводи національної нафтової компанії королівства - Saudi Aramco.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, після події нацкомпанія вимушено скоротила видобуток на 5 млн барелів на добу, що еквівалентно половині добового обсягу видобутку. Крім того, атака вплинула на експорт нафти.

У свою чергу, глава Держдепу США Майк Помпео звинуватив у атаці на НПЗ Іран.

«Іран причетний до більш ніж 100 атак на Саудівську Аравію в той час як Рухані та Заріф говорять про дипломатію. Незважаючи на всі заклики щодо деескалації, Іран наразі почав безпрецедентну атаку на світового постачальника енергії. Ніяких доказів причетності Ємену до атак немає», - заявив Помпео.

Як відомо, що в 2018 році виробництво нафти в королівстві Саудівська Аравія склало 10,5 млн бар./добу, на експорт припали 7,4 млн бар./добу.

Нагадаємо, раніше у Саудівській Аравії на території одного з найбільших у світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотника сталася пожежа.

Згодом хусити взяли відповідальність за напад на НПЗ в Саудівській Аравії.

Як повідомлялося, 1 вересня, Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив про понад сто загиблих у Ємені внаслідок авіаударів коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.