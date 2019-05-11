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    Макрон і Цукерберг обговорили нові правила для інтернету

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    Цукерберг и Макрон - Макрон і Цукерберг обговорили нові правила для інтернету
    Цукерберг и Макрон
    Фото: facebook.com/Mark Zuckerberg

    Макрон і Цукерберг обговорили конфіденційність даних та запобігання втручанню у вибори

    Глава Facebook Марк Цукерберг зустрівся в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Про це Цукерберг повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Зазначається, що сторони обговорили нові правила та норми для інтернету. Зокрема, говорили про збалансоване подання інформації, безпеку, конфіденційність даних, а також запобігання втручанню у вибори.

    «Наші системи тепер активно виявляють 65% ненависницьких висловлювань, які ми знімаємо ще до того, як про них повідомили - порівняно з 24% рік тому», - зазначив глава Facebook.

    Цукерберг також повідомив, що французький уряд дав рекомендації щодо того, який контент можна вважати шкідливим.

    «Це наше перше офіційне співробітництво щодо питань регулювання з урядом, і ми сподіваємося, що цей процес спрацює для інших країн» - написав Цукерберг.

    вибори інтернет Еммануель Макрон Facebook уряд
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