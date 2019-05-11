Макрон і Цукерберг обговорили нові правила для інтернету
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Макрон і Цукерберг обговорили конфіденційність даних та запобігання втручанню у вибори
Глава Facebook Марк Цукерберг зустрівся в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це Цукерберг повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що сторони обговорили нові правила та норми для інтернету. Зокрема, говорили про збалансоване подання інформації, безпеку, конфіденційність даних, а також запобігання втручанню у вибори.
«Наші системи тепер активно виявляють 65% ненависницьких висловлювань, які ми знімаємо ще до того, як про них повідомили - порівняно з 24% рік тому», - зазначив глава Facebook.
Цукерберг також повідомив, що французький уряд дав рекомендації щодо того, який контент можна вважати шкідливим.
«Це наше перше офіційне співробітництво щодо питань регулювання з урядом, і ми сподіваємося, що цей процес спрацює для інших країн» - написав Цукерберг.