У Вінниці оберуть найкращу вишиванку



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Учасниками конкурсу стануть жителі та гості міста

16 травня, у День вишиванки, у Вінниці проведуть конкурс світлин, який визначить, хто з учасників свята прийшов у найкращій вишитій сорочці.

Про це повідомляє сайт Вінницької міської ради.

«Ми запрошуємо всіх бажаючих одягнути вишиванки та долучитись до відзначення цього дня і приєднатись до наших заходів. Під час заходу всі бажаючі зможуть взяти участь у конкурсі на кращу вишиванку», - зазначив співорганізатор конкурсу директор КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» Дмитро Мира.

За його словами, учасниками конкурсу стануть жителі та гості міста, які у четвер, 16 травня, прийдуть на Європейську площу у вишиванці та візьмуть участь у фотосесії професійного фотографа.

Найкращі світлини завантажать на сторінку конкурсу у Facebook, і вже користувачі соцмереж визначать переможця.

«День вишиванки має на меті збереження українських цінностей, традицій та їх популяризацію серед молоді та населення загалом. Ми запрошуємо всіх бажаючих одягнути вишиванки та долучитись до відзначення цього дня і приєднатись до наших заходів. Як показує досвід, люди в День вишиванки завжди у піднесеному настрої та усміхнені, адже в стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів», – каже начальник відділу молодіжної політики міської ради Юлія Мончак.

Окрім фотоконкурсу, у День вишиванки проводитимуться майстер-класи з вишивання, а також тематичні концертні програми.