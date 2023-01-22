Декілька десятків осіб загинули через сходження лавини в Тибеті (фото)

Люди опинилися в сніговій пастці у власних автівках

На місці сходження лавини в Тибетському автономному районі Китаю завершилися пошуково-рятувальні роботи, знайдено тіла 28 людей.

Про це повідомляє BBC.

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Рятувальна операція з пошуку людей, які потрапили під лавину на тибетському шосе, завершилася. Кількість загиблих становить щонайменше 28 осіб.

Напередодні у Тибетському автономному районі Китаю лавина заблокувала виїзд з автомобільного тунелю: люди опинилися в сніговій пастці, коли у вівторок увечері сніг засипав вихід з тунелю поблизу міста Ньїнчі.

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Місцева влада відрядила 1348 рятувальників і 236 одиниць техніки, щоб допомогти розкопати прохід завдовжки 7,5 км.

За інформацією рятувальників, лавину спричинив сильний вітер.

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