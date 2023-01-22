Декілька десятків осіб загинули через сходження лавини в Тибеті (фото)
Люди опинилися в сніговій пастці у власних автівках
На місці сходження лавини в Тибетському автономному районі Китаю завершилися пошуково-рятувальні роботи, знайдено тіла 28 людей.
Про це повідомляє BBC.
Рятувальна операція з пошуку людей, які потрапили під лавину на тибетському шосе, завершилася. Кількість загиблих становить щонайменше 28 осіб.
Напередодні у Тибетському автономному районі Китаю лавина заблокувала виїзд з автомобільного тунелю: люди опинилися в сніговій пастці, коли у вівторок увечері сніг засипав вихід з тунелю поблизу міста Ньїнчі.
Місцева влада відрядила 1348 рятувальників і 236 одиниць техніки, щоб допомогти розкопати прохід завдовжки 7,5 км.
За інформацією рятувальників, лавину спричинив сильний вітер.
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