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Декілька десятків осіб загинули через сходження лавини в Тибеті (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Декілька десятків осіб загинули через сходження лавини в Тибеті (фото)
Загинуло щонайменше 28 осіб
фото: Xinhua/AP

Люди опинилися в сніговій пастці у власних автівках

На місці сходження лавини в Тибетському автономному районі Китаю завершилися пошуково-рятувальні роботи, знайдено тіла 28 людей.
Про це повідомляє BBC. 

Рятувальна операція з пошуку людей, які потрапили під лавину на тибетському шосе, завершилася. Кількість загиблих становить щонайменше 28 осіб.

Напередодні у Тибетському автономному районі Китаю лавина заблокувала виїзд з автомобільного тунелю: люди опинилися в сніговій пастці, коли у вівторок увечері сніг засипав вихід з тунелю поблизу міста Ньїнчі.

Місцева влада відрядила 1348 рятувальників і 236 одиниць техніки, щоб допомогти розкопати прохід завдовжки 7,5 км.

За інформацією рятувальників, лавину спричинив сильний вітер.

Нагадаємо, відомий актор Джуліан Сендс зник у горах Каліфорнії.

Раніше повідомлялося, що українці застрягли на висоті понад 1800 метрів з румунського боку гори Піп Іван: одного з чотирьох українців, які заблукали в румунських горах, знайшли мертвим.

Читайте також: На заході Австрії зійшла лавина: під завалами шукають лижників
Теги: Китай

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