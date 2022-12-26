На заході Австрії зійшла лавина: під завалами шукають лижників

Лавина зійшла 25 грудня, близько 15:00 в районі гори Тріткопф

У гірськолижному районі Лех-Цурс на заході Австрії зійшла лавина. Повідомляється, що під завалами знаходяться близько десяти лижників, розпочато рятувальну операцію. Про це повідомляє Kurier.

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Зазначається, що одну людину вдалося врятувати з пораненнями. Триває рятувальна операція із залученням вертольотів та лавинних пошукових собак.

Лавина зійшла 25 грудня, близько 15:00 в районі гори Тріткопф. Незабаром після цього в конус лавини вилетіли кілька гелікоптерів, у тому числі три з Тіроль, і кілька пошукових груп. За попередньою інформацією, в операції задіяно понад 100 осіб.

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«Ми робимо все можливе, щоб урятувати любителів зимових видів спорту», – заявили в муніципалітеті Лех. Рятувальники попросили керівництво муніципалітету надати їм прожектори, щоб пошуки можна було продовжувати у темряві. Протягом тижня експерти кілька разів попереджали про складну лавинну ситуацію у горах Австрії.

Раніше повідомлялось, що в Австрії арештовано сина російського дипломата за підозрою у шпигунстві.