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Одного з чотирьох українців, які заблукали в румунських горах, знайшли мертвим

Юрій Лящук
glavcom.ua
Одного з чотирьох українців, які заблукали в румунських горах, знайшли мертвим
Українці застрягли на висоті понад 1800 метрів з румунського боку гори Піп Іван
фото ілюстративне

Пошуки українців, які заблукали в горах 24 грудня, продовжились у вівторок

Румунські рятувальники у вівторок виявило тіло одного з чотирьох українців, які напередодні Різдва вирушили в гори й перетнули державний кордон. Про це у вівторок заявив директор Державної гірничо-рятувальної служби румунського повіту Марамуреш Дан Бенга, повідомляє Agerpres.

«Одного з двох українців, з якими не вдавалося зв'язатися, місцевий житель знайшов мертвим», – повідомив він.

Пошуки українців, які заблукали в горах 24 грудня, продовжились у вівторок. Удень їх довелось перервати через погіршення погодних умов.

Раніше державна прикордонна служба України повідомила, що в неділю, 25 грудня, румунські колеги передали їм двох українців, що напередодні намагались незаконно перетнути державний кордон. Ті повідомили, що разом із ними були ще четверо чоловіків, які зникли з поля зору.

Того ж дня четверо українців зателефонували до румунської служби порятунку й попросили про допомогу, повідомивши, що застрягли на висоті понад 1800 метрів з румунського боку гори Піп Іван Мармароський без належного екіпірування й теплого одягу.

Нагадаємо, 25 грудня у гірськолижному районі Лех-Цурс на заході Австрії зійшла лавина. Повідомляється, що під завалами знаходилося близько десяти лижників.

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Теги: Румунія смерть українці

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