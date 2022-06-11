У РФ народжуваність «обвалилася» до мінімуму за 20 років

Вперше з Великої вітчизняної війни природне зменшення населення Росії перевищило мільйон людей на рік

Рівень народжуваності в Росії стрімко впав. У квітні на світ з'явилися 99,7 тис. дітей, відзвітував Росстат в оперативній статистиці, пишуть російські ЗМІ.

У порівнянні з квітнем-2021 кількість народжених впала на 9,9%, або майже 10 тис., а загалом із початку року становила 420,1 тис. дітей (-5,4%).

Відносний рівень народжуваності – 8,8 дітей на 100 тис. осіб населення – став мінімальним з 2000 року. При цьому у квітні розрахункова кількість народжених стала найнижчою для цього місяця як мінімум із Другої світової війни, а як максимум – з XVIII століття, зазначає демограф Олексій Ракша.

Смертність, згідно з Росстатом, знизилася – на 12,9% у квітні та 2,5% за чотири місяці. Проте спад народжуваності виявився більшим: за підсумками січня-квітня на кожного, хто народився, припадало 1,6 померлих, а природне зменшення населення прискорилося до 311,2 тис. осіб (+6,7 тисячі).

Вперше з Великої вітчизняної війни природне зменшення населення Росії перевищило мільйон людей на рік, зазначає Ракша.

«У найближчі два роки в Росії може народитися дітей менше, ніж будь-коли за 250 років», – каже Ракша: справа не тільки в кількості молодих чоловіків і жінок, але в принципі в небажанні заводити дітей на порозі політико-економічної катастрофи.

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