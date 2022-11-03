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Найкращий час, щоб кохатись. Кулеба припускає, що відсутність світла вплине на народжуваність

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Найкращий час, щоб кохатись. Кулеба припускає, що відсутність світла вплине на народжуваність
Міністр зазначив, що українці завжди знаходять вихід із найскладніших обставин
фото з відкритих джерел

Кулеба: «Краще з високим бойовим духом і без електрики, ніж з розбитим бойовим духом і поступитися Росії»

В Україні може підвищитись народжуваність на тлі регулярних відключень електроенергії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю іспанській радіостанції Cadena SER.

«Насправді, я думаю, що, напевно, народжуваність в Україні покращиться через ці відключення електроенергії, бо люди залишаються вдома без світла. Так що це найкращий час, щоб кохатися і насолоджуватися життям», – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що українці завжди знаходять вихід із найскладніших обставин.

«Ми надто добре знаємо, які збитки, біль та смерть несе із собою Росія. Отже, краще вижити з високим бойовим духом і без електрики, ніж з розбитим бойовим духом і поступитися Росії», – додав урядовець.

Раніше повідомлялося, що рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, 31 жовтня під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

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Теги: електроенергія війна росія окупанти Україна Дмитро Кулеба

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