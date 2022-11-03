Найкращий час, щоб кохатись. Кулеба припускає, що відсутність світла вплине на народжуваність

Кулеба: «Краще з високим бойовим духом і без електрики, ніж з розбитим бойовим духом і поступитися Росії»

В Україні може підвищитись народжуваність на тлі регулярних відключень електроенергії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю іспанській радіостанції Cadena SER.

«Насправді, я думаю, що, напевно, народжуваність в Україні покращиться через ці відключення електроенергії, бо люди залишаються вдома без світла. Так що це найкращий час, щоб кохатися і насолоджуватися життям», – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що українці завжди знаходять вихід із найскладніших обставин.

«Ми надто добре знаємо, які збитки, біль та смерть несе із собою Росія. Отже, краще вижити з високим бойовим духом і без електрики, ніж з розбитим бойовим духом і поступитися Росії», – додав урядовець.

Раніше повідомлялося, що рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, 31 жовтня під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.