Демократи у Конгресі США заговорили про імпічмент Трампа після виступу Мюллера



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Президент США Дональд Трамп

Голова Юридичного комітету Палати представників заявив, що «стосовно можливості імпічменту - всі варіанти залишаються на столі»

Демократи в Конгресі США не виключають імпічмент президента Дональда Трампа після заяви спецпрокурора Роберта Мюллера про те, що він не міг висувати жодних обвинувачень президенту з огляду на політику мін'юсту.

З відповідними заявами виступили у середу одразу кілька впливових представників Демократичної партії США, повідомляє «Укрінформ».

«Ми не виключаємо жодних варіантів», - заявила спікер нижньої палати Конгресу Ненсі Пелосі в контексті можливості запуску процедури імпічменту президента.

Водночас вона наголосила, що ця процедура має бути запроваджена лише після того, як будуть відомі факти зловживань з боку глави Білого дому, інакше це посилить суперечності в суспільстві. Пелосі наголосила на необхідності продовжити розслідування, яке зараз проводиться Конгресом.

Тим часом голова юридичного комітету Палати представників Джеррі Надлер заявив, що Дональд Трамп бреше, коли запевняє, ніби розслідування Мюллера не встановило змови з росіянами, а також втручання в правосуддя.

«Сьогодні зранку спецпрокурор Мюллер підтвердив висновки своєї доповіді, яка вказувала на істотні докази, що Росія атакувала нашу політичну систему, а також що президент щоразу намагався перешкодити розслідуванню Мюллера», - заявив Надлер.

У цьому зв'язку він акцентував увагу на трьох основних моментах. «Мюллер не виключив, що президент США перешкоджав правосуддю; обструкція правосуддя є серйозним злочином, який завдає удару основі нашої правової системи; конституція вказує, що Конгрес уживає заходів, аби притягнути президента до відповідальності», - наголосив голова Юридичного комітету.

Тому, за його словами, «стосовно можливості імпічменту - всі варіанти залишаються на столі».

Напередодні стало відомо, що офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти діючого глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.

Як відомо, 24 березня генпрокурор США представив письмовий висновок на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. У документі зазначалося, що розслідування не знайшло ознак змови з росіянами або втручання в правосуддя з боку Дональда Трампа.

29 травня спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який був призначений у 2017 році для проведення розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США, офіційно заявив про своє звільнення.

Раніше повідомлялося, що Трамп дозволив розсекретити будь-яку інформацію з розслідування Мюллера.