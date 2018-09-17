Депардьє хоче отримати турецьке громадянство - ЗМІ



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Актор Жерар Депардьє

Депардьє начебто буде обговорювати деталі отримання турецького паспорта безпосередньо з президентом Ердоганом

Актор Жерар Депардьє має намір отримати турецьке громадянство, про це пише «Интерфакс» із посиланням на турецьку газету Aydınlık.

Відвідати країну з метою обговорення умов з цього питання він хоче у жовтні цього року.

Видання повідомляє, що Депардьє буде обговорювати деталі отримання турецького паспорта безпосередньо з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

Наразі 69-річний актор перебуває у Пхеньяні, разом з Асоціацією дружби КНДР - Франція.

Раніше повідомлялося, що актор Жерар Депардьє був помічений у Північній Кореї.

Нагадаємо, у 2013 році Депардьє отримав російське громадянство з рук російського президента Володимира Путіна. Тоді ж йому подарували дві квартири - у Саранську та Грозному.

У 2018 році французька акторка звинуватила Депардьє у зґвалтуванні.