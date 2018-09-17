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    У світі

    Депардьє хоче отримати турецьке громадянство - ЗМІ

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    Актор Жерар Депардьє - Депардьє хоче отримати турецьке громадянство - ЗМІ
    Актор Жерар Депардьє

    Депардьє начебто буде обговорювати деталі отримання турецького паспорта безпосередньо з президентом Ердоганом

    Актор Жерар Депардьє має намір отримати турецьке громадянство, про це пише «Интерфакс» із посиланням на турецьку газету Aydınlık.

    Відвідати країну з метою обговорення умов з цього питання він хоче у жовтні цього року.

    Видання повідомляє, що Депардьє буде обговорювати деталі отримання турецького паспорта безпосередньо з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

    Наразі 69-річний актор перебуває у Пхеньяні, разом з Асоціацією дружби КНДР - Франція.

    Раніше повідомлялося, що актор Жерар Депардьє був помічений у Північній Кореї.

    Нагадаємо, у 2013 році Депардьє отримав російське громадянство з рук російського президента Володимира Путіна. Тоді ж йому подарували дві квартири - у Саранську та Грозному.

    У 2018 році французька акторка звинуватила Депардьє у зґвалтуванні.

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