США виплатили ООН частину щорічних внесків



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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Сполучені Штати заборгували 674 мільйони доларів за 2019 рік

Сполучені Штати заявили про виплату Організації Об’єднаних Націй 180 мільйонів доларів як частину своїх щорічних внесків перед міжнародним органом після того, як глава ООН заявив про серйозну фінансову кризу, з якою стикнулася організація.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Представник США в ООН з питань управління та реформи Черіт Норман Шале заявила, що Сполучені Штати планують провести додатковий платіж у 96 мільйонів доларів протягом наступних кількох тижнів. Вона повідомила бюджетному комітету Генасамблеї, що Вашингтон планує перерахувати «додаткові внески» в листопаді.

Генеральний секретар Антоніу Гутерріш минулого тижня заявив, що ООН стикнулася з серйозною фінансовою кризою, тому що 64 з 193 країн-членів не виплатили свої щорічні внески. Йшлося, в тому числі, і про Сполучені Штати – найбільшого донора ООН.

ООН заявляє, що Сполучені Штати заборгували 674 мільйони доларів за 2019 рік і 381 мільйон – за попередні періоди.