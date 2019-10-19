В одному з судів на Київщині влаштували кімнати «відпочинку» для підсудних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Усі зібрані матеріали будуть направлені у Державне бюро розслідувань

Протиправну діяльність співробітників конвойної служби викрили колеги з поліції Київської області. Чотирьох правоохоронців уже відсторонили від виконання службових обов’язків. Зібрані матеріали будуть передані в Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

«Коли правоохоронці отримали оперативну інформацію про злочинну діяльність поліцейських конвойної служби, відразу в почали її перевірку. З’ясувалося, що під час конвоювання членів злочинної групи, яких у 2014 році затримали за скоєння тяжких злочинів (бандитизм, розбійні напади та незаконне зберігання зброї), із СІЗО для участі у судових засіданнях, конвоїри у кімнатах для арештованих організовували їм зустрічі зі сторонніми особами», – йдеться в повідомленні.

Слідчі тривалий час документували злочинну діяльність зловмисників і після завершення досудового розслідування скерували матеріали кримінального провадження до суду, аби підозрювані отримали передбачене законом покарання. Натомість після завершення судових засідань деякі конвоїри організовували їм «дозвілля» у підвальних приміщеннях одного із міськрайонних судів Київщини.

«Зокрема, працівники поліції влаштовували арештантам зустрічі зі сторонніми громадянами, серед яких були і особи із кримінальним минулим, та навіть організовували їм застілля, до яких і самі долучалися. Також встановлено, що вони дозволяли їм користуватися мобільними телефонами і навіть вживати алкоголь та наркотики», – повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

Коли на місце події прибули співробітники управління стратегічних розслідувань, відділу інспекції з особового складу та полку поліції особливого призначення у приміщенні перебували 5 підсудних, 5 «гостей» та 4 правоохоронців. В одного із відвідувачів під час поверхневого огляду вилучили предмет, схожий на пістолет (імовірно, травматичний), шприци та мобільні телефони.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Також призначено службову перевірку, на час проведення якої конвоїри відсторонені від виконання службових обов’язків.

Окрім того, усі зібрані матеріали будуть направлені у Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, на Закарпатті поліція викрила членів злочинного угруповання на збуті фальшивих грошей в особливо великих розмірах. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.