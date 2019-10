Трамп заявив, що «нечесна» Гілларі Клінтон має взяти участь у виборах президента

Трамп закликав Клінтон пояснити всі свої тяжкі злочини й правопорушення

Президент США Дональд Трампа закликає колишнього державного секретаря Гілларі Клінтон взяти участь у виборах президента.

Про це написав Трамп у Twitter.

«Я думаю, що «нечесна» Гілларі Клінтон має взяти участь у перегонах, щоб спробувати викрасти цю можливість в Uber-лівої Елізабет Воррен (сенатор, потенційний учасник праймеріз Демократичної партії – ред.). Лише одна умова. «Нечесна» має пояснити всі свої тяжкі злочини й правопорушення, включно з тим, як і чому вона видалила 33 тисячі електронних повідомлень після повістки до суду», – зазначив американський президент.

I think that Crooked Hillary Clinton should enter the race to try and steal it away from Uber Left Elizabeth Warren. Only one condition. The Crooked one must explain all of her high crimes and misdemeanors including how & why she deleted 33,000 Emails AFTER getting “C” Subpoena!