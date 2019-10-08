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    Трамп заявив, що «нечесна» Гілларі Клінтон має взяти участь у виборах президента

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    На президентських виборах 2016 року республіканець Трамп переміг представницю Демократичної партії Гілларі Клінтон - Трамп заявив, що «нечесна» Гілларі Клінтон має взяти участь у виборах президента
    На президентських виборах 2016 року республіканець Трамп переміг представницю Демократичної партії Гілларі Клінтон

    Трамп закликав Клінтон пояснити всі свої тяжкі злочини й правопорушення

    Президент США Дональд Трампа закликає колишнього державного секретаря Гілларі Клінтон взяти участь у виборах президента.

    Про це написав Трамп у Twitter.

    «Я думаю, що «нечесна» Гілларі Клінтон має взяти участь у перегонах, щоб спробувати викрасти цю можливість в Uber-лівої Елізабет Воррен (сенатор, потенційний учасник праймеріз Демократичної партії – ред.). Лише одна умова. «Нечесна» має пояснити всі свої тяжкі злочини й правопорушення, включно з тим, як і чому вона видалила 33 тисячі електронних повідомлень після повістки до суду», – зазначив американський президент.

    Нагадаємо, держсекретар США прокоментував скандал навколо Трампа та України.

    5 жовтня стало відомо, що конгресмени від Демократичної партії вимагають від Білого дому надати документи щодо розмови президентів США та України – Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

    Перед цим конгресмени направили аналогічний запит на адресу віце-президента США Майка Пенса.

    Нагадаємо, Трамп закликав Палату представників провести голосування щодо імпічменту.

    США Дональд Трамп Гілларі Клінтон скандал президент
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