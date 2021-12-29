Держдеп вимагає від Росії звільнити двох ув’язнених американських піхотинців

Колишні морські піхотинці США Пол Вілан і Тревор Рід були засуджені російським судом в 2020 році

Держдепартамент США вимагає від Росії негайно звільнити американських громадян Пола Вілана та Тревора Ріда. Вони вже кілька років ув’язнені. Відповідна заява була оприлюднена на брифінгу речника Державного департаменту США Неда Прайса.

«Держсекретар Блінкен дуже чітко наголосив, що Росія повинна негайно й без будь-яких умов звільнити громадян США Пола Вілана і Тревора Ріда, щоби вони могли повернутися додому до своїх сімей», – сказав Прайс.

Він підкреслив, що звільнення американців є «життєво важливим» пріоритетом для США.

Раніше зазначалось, що президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін можуть досягти домовленостей про взаємний обмін утримуваними громадянами двох країн за підсумками саміту в Женеві.

Колишні морські піхотинці США Пол Вілан і Тревор Рід були засуджені російським судом в 2020 році. Вілана засудили до 16-річного тюремного ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві, а Ріда – до дев’яти років колонії, звинувативши в застосуванні насильства щодо двох російських поліцейських.

Водночас в Сполучених Штатах засуджені двоє росіян Віктор Бут і Костянтин Ярошенко. Обом висунили звинувачення в 2011 році: Бута засудили до 25 років в’язниці за змову з метою продажу великої партії зброї лівому колумбійському угрупованню FARC, а Ярошенка — до 20 років тюремного ув’язнення за звинуваченням у підготовці до доставки великої партії кокаїну на територію США.