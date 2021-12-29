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    Вчені створили простий тест для виявлення прихованих ознак деменції

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    Провести діагностику захворювання головного мозку за допомогою тесту не можна, але можна відстежити процес - Вчені створили простий тест для виявлення прихованих ознак деменції
    Провести діагностику захворювання головного мозку за допомогою тесту не можна, але можна відстежити процес
    фото: Anna Altukhova/Globallookpress.com

    Тест під назвою SAGE можна пройти приблизно за 15 хвилин

    Вчені університету штату Огайо США розробили простий тест, з допомогою якого можна визначити ознаки деменції. Про це повідомляє видання Alzheimer's Research and Therapy.

    За даними вчених, тест під назвою SAGE можна пройти приблизно за 15 хвилин. Він показує ознаки деменції на приблизно шість місяців раніше, ніж існуючий міні-тест психічного стану MMSE.

    Провести діагностику захворювання головного мозку за допомогою цього тесту не можна, але можна відстежити процес і зрозуміти, чи є деякі когнітивні порушення, що вимагають втручання фахівців, зазначають автори дослідження.

    Раніше повідомлялося, що метаболічний синдром у 11,48 разів збільшує ризик виникнення хвороби Альцгеймера.

    Метаболічний синдром у разі вони визначають як поєднання діабету, високого кров'яного тиску (гіпертонії) і ожиріння. У ході дослідження вчені проаналізували дані більш ніж 84144 пацієнтів у віці 60 років і старше.

    Нагадаємо, група американських та індійських вчених провела дослідження та з'ясувала, що речовина фенхол, яка міститься у листі базиліка, може допомогти захистити людський мозок від хвороби Альцгеймера.

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    Теги: здоров'я США хвороби ліки
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    Вчені створили простий тест для виявлення прихованих ознак деменції