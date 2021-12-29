Росія зобов'язала заробітчан здавати тести на ВІЛ та наркотики

У Росії мігрантів з 29 грудня зобов'язали подавати довідку про відсутність ВІЛ

Тести заробітчани мають здавати у медичних організаціях на російській території

Трудових мігрантів та іноземців, які прибули до Росії на термін більше 90 днів, зобов'язали здавати тести на ВІЛ, наркотики та деякі інфекційні захворювання. Відповідний федеральний закон набув чинності 29 грудня, повідомляє РИА Новости.

Згідно з документом, тест на імунодефіцит людини іноземці мають складати у медичних організаціях на російській території.

Зазначається, що довідки будуть дійсні один рік, а після закінчення даного терміну їх необхідно буде робити повторно. При цьому дані категорії іноземних громадян повинні проходити необхідні тести повторно через 30 днів після закінчення терміну дії медичних документів, що підтверджують їх статус.

Відповідно до нового закону практично всі іноземні фахівці, які прибули до Росії на термін більше 90 днів, повинні будуть щоквартально проходити рентгенологічне обстеження та здавати аналізи крові та сечі на наявність захворювань, включаючи проказу, туберкульоз, сифіліс та ВІЛ/СНІД.

Крім нових вимог щодо надання відбитків пальців та біометричних фотографій протягом 30 днів з моменту в'їзду в Росію, будуть проводитись огляди наркологів, психіатрів та інфекціоністів.

У пояснювальній записці до закону стверджується, що такі заходи дозволять покращити санітарно-епідеміологічну обстановку та знизити рівень злочинності.

Раніше повідомлялося, що МВС РФ розробило законопроєкт, згідно з яким у мігрантів, які в'їжджають на територію Росії, братимуть відбитки пальців. Такі заходи хочуть вжити тих, хто планує придбати російське громадянство або залишитися в країні на понад 90 днів.

Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова розповіла, скільки мають платити в Україні, щоб заробітчани поверталися додому. На її думку, якщо підняти зарплатню так, щоб вона складала 70% від польської, більшість потенційних мігрантів залишаться в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що майже 3 мільйони українців нині працюють за кордоном, при цьому масовий відтік «заробітчан» завдає державі $27 млрд збитків щорічно.