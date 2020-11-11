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    У світі

    Засуджений у Росії американець назвав свій арешт помстою за санкції

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    <p>США вимагають негайного звільнення Пола Вілана, назвавши поводження з ним та його засудження &laquo;жахливими&raquo;</p> - Засуджений у Росії американець назвав свій арешт помстою за санкції

    США вимагають негайного звільнення Пола Вілана, назвавши поводження з ним та його засудження «жахливими»

    Громадянин США припускає, що його можуть використовувати як «розмінну монету»

    Колишній морський піхотинець США Пол Вілан, засуджений у червні в Росії до 16 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві, заявляє, що його арешт і судовий процес були помстою за санкції, які США запровадили проти Росії, і його особу можуть використовувати як розмінну монету в можливому обміні.

    «Я не знаю, чому обрали саме мене. Я думаю, що це було частково помстою у відповідь (на санкції – ред.)», – сказав Вілан в інтерв’ю американській телекомпанії АВС.

    Але він заявив, що вважає, що його арешт може бути пов'язаний з роботою на посаді керівника з безпеки у постачальника автозапчастин BorgWarner. Ця компанія вела бізнес із російським виробником вантажівок КамАЗ, що частково належить російському оборонному концерну «Ростех», який перебуває під санкціями США.

    За повідомленнями, в червні 2020 року російські та американські чиновники вели переговори про можливий обмін Вілана на двох росіян – торговця зброєю Віктора Бута та визнаного винним у контрабанді наркотиків Костянтина Ярошенка, які відбувають тривалі покарання у США.

    Вілан сказав, що співробітники ФСБ негайно згадали йому і Бута, і Ярошенка після його арешту, і що незабаром стало зрозуміло, що Росія сподівається на обмін цих людей.

    Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив у серпні, що питання обміну Вілана на громадян Росії не обговорювалося з американськими чиновниками.

    Сім’я Вілана також заявила, що такі переговори не відбуваються. Вілан сказав ABC News, що розуміє, що уряду США важко обміняти його, американського туриста, взятого в заручники, на двох злочинців. Проте він сказав ABC News, що залишається оптимістом.

    «Я не думаю, що я буду тут так довго – уряди це швидко вирішать. Гадаю, це трохи незручно для російського уряду, тому що вони вже зрозуміли, що вони припустилися помилки», – твердить Вілан.

    50-річний Уїлан був заарештований у Москві в грудні 2018 року та засуджений 15 червня 2020 року після того, як прокурори заявили, що флеш-накопичувач, знайдений у Вілана, містить секретну інформацію.

    Американець, який не визнає себе винним, відбуває покарання у виправній колонії №17 у російському регіоні Мордовія, приблизно за 350 кілометрів на схід від Москви.

    США вимагають негайного звільнення Пола Вілана, назвавши поводження з ним та його засудження «жахливими».

    Джерело: Радіо Свобода

    Росія США ФСБ санкції шпигун арешт засуджені
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