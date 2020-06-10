Держсекретар США звинуватив Китай в релігійних репресіях



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Держсекретар США Майкл Помпео

Крім переслідування віруючих Помпео заявив про відсутність в Китаї верховенства права

Держсекретар США Майкл Помпео знову звинуватив Китай в переслідуванні віруючих на брифінгу, представляючи щорічну доповідь про релігійні свободи у світі.

За його словами, в КНР підтримувані державою репресії проти всіх релігій продовжують посилюватися.

«Китайська комуністична партія тепер вимагає від усіх релігійних лідерів підкорятися керівництву КНР і вносити комуністичну догматику у вчення і практику їхніх релігій», - заявив Помпео.

Він також звинуватив Китай в масовому затриманні уйгурів в Сіньцзяні і переслідуваннях тибетських буддистів і секти Фалуньгун.

Також держсекретар США заявив про відсутність в Китаї верховенства права, свободи слова, мирних протестів і релігійних свобод, тоді як в Штатах, за його словами, все це є.

КНР в минулому заперечувала подібні звинувачення і заявляла, що в США ситуація з правами людини залишає бажати кращого.

Раніше Помпео заявив, що Гонконг втратив автономію від Китаю.