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    У світі

    Держсекретар США звинуватив Китай в релігійних репресіях

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    Держсекретар США Майкл Помпео - Держсекретар США звинуватив Китай в релігійних репресіях
    Держсекретар США Майкл Помпео

    Крім переслідування віруючих Помпео заявив про відсутність в Китаї верховенства права

    Держсекретар США Майкл Помпео знову звинуватив Китай в переслідуванні віруючих на брифінгу, представляючи щорічну доповідь про релігійні свободи у світі.

    За його словами, в КНР підтримувані державою репресії проти всіх релігій продовжують посилюватися.

    «Китайська комуністична партія тепер вимагає від усіх релігійних лідерів підкорятися керівництву КНР і вносити комуністичну догматику у вчення і практику їхніх релігій», - заявив Помпео.

    Він також звинуватив Китай в масовому затриманні уйгурів в Сіньцзяні і переслідуваннях тибетських буддистів і секти Фалуньгун.

    Також держсекретар США заявив про відсутність в Китаї верховенства права, свободи слова, мирних протестів і релігійних свобод, тоді як в Штатах, за його словами, все це є.

    КНР в минулому заперечувала подібні звинувачення і заявляла, що в США ситуація з правами людини залишає бажати кращого.

    Раніше Помпео заявив, що Гонконг втратив автономію від Китаю.

    США Китай релігія права людини Майк Помпео Держдепартамент США
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