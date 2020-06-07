Китай саботує створення вакцини від коронавірусу, – сенатор США



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Рік Скотт входить до складу комітетів американського Сенату з питань збройних сил і національної безпеки США

«Китай, якщо йому вдасться створити ліки від коронавірусу, не стане ділитися ними з іншими країнами» – сенатор

У США сенатор-республіканець Рік Скотт заявив, нібито має докази того, що Китай намагається «уповільнити або саботувати» розробку вакцини проти Covid-19 на Заході.

Про це повідомляє BBC.

На питання журналіста, звідки такі дані, Скотт відповів, що є речі, які він не може обговорювати. За словами сенатора, якщо Великобританія або США першими розроблять вакцину, то вони поділяться нею з усім світом. При цьому він упевнений, що Китай, якщо йому вдасться створити ліки від коронавірусу, не стане ділитися ними з іншими країнами.

Скотт додав, що Китай так чинить, оскільки «хоче домінувати над рештою світу». За його словами, докази таких дій Китаю були отримані розвідкою, але ніяких подробиць повідомляти не став.

«Ми повинні зробити цю вакцину. На жаль, у нас є докази того, що комуністичний Китай намагається влаштувати саботаж або сповільнити (розробку ліків на Заході)», – заявив сенатор.

Рік Скотт входить до складу комітетів американського Сенату з питань збройних сил і національної безпеки США.

Нагадаємо, Трамп оголосив про створення вакцини від коронавірусу.

Як повідомлялося, Китай обіцяє поділитися вакциною від Covid-19 з усім світом.

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