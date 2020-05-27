Помпео заявив, що Гонконг втратив автономію від Китаю



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Майк Помпео заявив, що Гонконг більше не є автономним від Китаю

Погмпео заявив, що Сполучені Штати підтримують жителів Гонконгу

Державний департамент Сполучених Штатів Америки вважає, що Гонконг втратив автономію від Китаю. При цьому Вашингтон продовжує підтримувати жителів Гонконгу.

Про це написав державний секретар США Майк Помпео на своїй сторінці в Twitter.

За словами Помпео, враховуючи ситуацію на місцях, можна зробити висновок, що Гонконг більше не є автономним від Китаю.

«Сьогодні я повідомив Конгресу, що Гонконг більше не є автономним від Китаю, з огляду на факти на місцях. Сполучені Штати підтримують жителів Гонконгу», - написав держсекретар США.

Таку заяву Помпео зробив після того, як масові антиурядові протести у Гонконгу були розігнані правоохоронцями. В ході силового розгону було затримано сотні мітингувальників.

Зазначимо, напередодні в парламенті Китаю зареєстрували законопроект щодо легалізації китайських спецслужб на території Гонконгу. Цей документ фактично скасовує автономію цього регіону. Законопроект викликав обурення у громадськості та спровокував протести.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що він має намір у найближчі дні зробити заяву, що стосується можливих заходів щодо Китаю у зв'язку з ситуацією у Гонконзі.

Раніше повідомлялося, якщо влада Китаю затвердить законопроєкт про національну безпеку Гонконгу, Білий дім може вдатися до санкцій як щодо Пекіну, так і відносно адміністрації Гонконгу.

До слова, поліція Гонконгу у неділю, 24 травня, розігнала антиурядовий мітинг за допомогою сльозогінного газу.

Як відомо, протести в Гонконзі тривають з 2019 року. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

1 жовтня минулого року поліція Гонконгу під час жорстких сутичок із демонстрантами застрелила протестувальника.

Як повідомлялось, 10 травня протести у Гонконзі відновилися. Поліція тоді затримала 230 осіб. Поранення отримали щонайменше 18 осіб, а правоохоронців звинуватили в жорстокості.

Нагадаємо, що раніше в Гонконгу на тлі протестів пройшли місцеві вибори. Тільки за перші дві години голосування явка втричі перевищила показник 2015 року. Активісти закликали не ставити голосування під загрозу.