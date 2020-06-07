Екологічна катастрофа у Норильську: США запропонували Росії допомогу



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У Норильську сталась масштабна екологічна катастрофа через розлив нафтопродуктів

Глава Держдепу, зокрема, запропонував Росії американську технічну експертизу

Державний секретар Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати Америки готові допомогти Росії подолати наслідки масштабного розливу палива у Норильську.

Про це очільник американської дипломатії написав у Twitter.

«Із сумом дізнався про розлив палива у Норильську в Росії. Попри наші незгоди, Сполучені Штати готові допомогти Росії подолати це екологічне лихо», –зазначив Помпео.

У зв'язку з цим глава Держдепу також запропонував Росії американську технічну експертизу.

Зазначимо, що 1 червня стало відомо, що у Норильську сталась масштабна екологічна катастрофа через розлив нафтопродуктів. Близько 20 тисяч тонн дизельного палива вилилося з резервуарів «Норильськ-Таймирської енергетичної компанії» 29 травня.

Причиною інциденту, ймовірно, стала зношеність сховищ. Резервуар отримав пошкодження через просідання опор, що прослужили понад 30 років.

Президент РФ Володимир Путін дав доручення ввести режим надзвичайної ситуації у місті Норильськ, де наприкінці травня стався розлив палива в результаті аварії на ТЕЦ.