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    Дипломатичний скандал. Білорусь висилає ще одного польського консула

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    Білорусь вручила чергову ноту польській стороні - Дипломатичний скандал. Білорусь висилає ще одного польського консула
    Білорусь вручила чергову ноту польській стороні
    Фото з відкритих джерел

    Білорусь висилає вже другого польського дипломата

    11 березня у Міністерство закордонних справ Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Польщі в Білорусі Мартіна Войцеховського. Польській стороні вручили ноту з пропозицією керівнику і консулу Генерального консульства Польщі в Гродно покинути територію Білорусі протягом 48 годин. Про це повідомили у МЗС Білорусі.

    «У зв'язку з надмірною, асиметричною і деструктивною відповіддю Польщі на правомірне і мотивоване рішення Білорусі щодо консула Генерального консульства Польщі в Бресті Тимофеюка, а також ігноруванням відповідних прохань білоруської сторони, на підставі статей 23 і 55 Віденської конвенції про консульські зносини до польської сторони доведено рішення про недоцільність присутності на території Білорусі керівника і консула Генерального консульства Польщі в Гродно», – повідомили у МЗС.

    Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Білорусі вишле з країни консула Генерального консульства Польщі у Бресті Єжи Тимофеюка. Це пов'язано з тим, що дипломат взяв участь у неофіційному заході до Дня пам'яті «проклятих солдатів».

    У зв'язку з цим польській стороні була вручена нота, в якій консулу Тимофеюку запропонували покинути територію Білорусі.

    «Принципова і послідовна позиція білоруської сторони щодо «проклятих солдатів« і їх типових представників – «банди Бурого» залишається незмінною і неодноразово доводилася до польської сторони», – додали у відомстві.

    У відповідь Польща оголосила персоною нон грата і відповідно висилає з країни дипломата посольства Білорусі у Варшаві.

    Нагадаємо, раніше МЗС Білорусі оголосило персона нон грата двох дипломатів Британії за діяльність деструктивного характеру на території країни.

    Теги: Білорусь Польща дипломатія скандал персона нон грата
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