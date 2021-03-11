Дипломатичний скандал. Білорусь висилає ще одного польського консула

Білорусь висилає вже другого польського дипломата

11 березня у Міністерство закордонних справ Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Польщі в Білорусі Мартіна Войцеховського. Польській стороні вручили ноту з пропозицією керівнику і консулу Генерального консульства Польщі в Гродно покинути територію Білорусі протягом 48 годин. Про це повідомили у МЗС Білорусі.

«У зв'язку з надмірною, асиметричною і деструктивною відповіддю Польщі на правомірне і мотивоване рішення Білорусі щодо консула Генерального консульства Польщі в Бресті Тимофеюка, а також ігноруванням відповідних прохань білоруської сторони, на підставі статей 23 і 55 Віденської конвенції про консульські зносини до польської сторони доведено рішення про недоцільність присутності на території Білорусі керівника і консула Генерального консульства Польщі в Гродно», – повідомили у МЗС.

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Білорусі вишле з країни консула Генерального консульства Польщі у Бресті Єжи Тимофеюка. Це пов'язано з тим, що дипломат взяв участь у неофіційному заході до Дня пам'яті «проклятих солдатів».

У зв'язку з цим польській стороні була вручена нота, в якій консулу Тимофеюку запропонували покинути територію Білорусі.

«Принципова і послідовна позиція білоруської сторони щодо «проклятих солдатів« і їх типових представників – «банди Бурого» залишається незмінною і неодноразово доводилася до польської сторони», – додали у відомстві.

У відповідь Польща оголосила персоною нон грата і відповідно висилає з країни дипломата посольства Білорусі у Варшаві.

Нагадаємо, раніше МЗС Білорусі оголосило персона нон грата двох дипломатів Британії за діяльність деструктивного характеру на території країни.