Організатори «Євробачення» забракували пісню від Білорусі

Білоруський гурт «Галаси ЗМеста» підтримує Лукашенка і висміює акції протести

Організатори музичного конкурсу «Євробачення» відмовилися приймати пісню від учасників з Білорусі – групи «Галаси ЗМеста».

Представники заходу заявили, що композиція не може бути представлена в її нинішньому вигляді. На їхню думку, вона «ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу».

Ролик з виступом колективу і треком «Я навчу тебе» був вилучений з офіційного YouTube-каналу фестивалю. У пісні музикантів містилися такі рядки: «Я навчу тебе танцювати під дудочку, я навчу тебе клювати на вудку, я навчу тебе ходити по струночці, ти будеш усім задоволений, радий усьому».

Раніше стало відомо, що 9 березня Білорусь вирішила відправити «Євробачення» гурт «Галаси ЗМеста», який підтримує президента країни Олександра Лукашенка і висміює опозицію та акції протесту.

Рік тому від Білорусі на фестиваль повинна була поїхати група VAL, проте захід скасувався через пандемію коронавірусу. Музиканти планували взяти участь в «Євробаченні» у 2021 році, але їх відсторонили від участі в конкурсі через появу на мітингах проти Лукашенка.

Нагадаємо, цьогоріч у конкурсі візьмуть участь 40 країн. 18 травня у Роттердамі стартує перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал. Go_A виступить у першому півфіналі 18 травня.

«Євробачення-2021» пройде за сценарієм «В». Усі присутні у Роттердамі повинні будуть дотримуватися соціальної дистанції, зменшиться кількість людей у кожній делегації та кількість журналістів.