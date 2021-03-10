Відповідні дії. Польща визнала дипломата з Білорусі персоною нон грата

Польський МЗС відповів на видворення Білоруссю свого консула

Польща оголосила персоною нон грата і відповідно висилає з країни дипломата посольства Білорусі у Варшаві у відповідь на видворення свого консула білоруською владою напередодні.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшидач у Twitter.

«У відповідь на ворожі і невиправдані дії білоруської влади щодо польського консула в Бресті Польща сьогодні визнала дипломата посольства Республіки Білорусь у Варшаві персоною нон грата», – йдеться в повідомленні.

Пшидач додав, що відповідна інформація була надана послу в дипломатичній ноті під час зустрічі у МЗС Польщі.

Зазначимо, надзвичайним і повноважним послом Республіки Білорусь у Республіці Польща є Володимир Чушев.

W reakcji na nieprzyjazne i nieuzasadnione działania białoruskich władz wobec polskiego Konsula w Brześciu, Polska uznała dziś za persona non grata dyplomatę z Ambasady RB w Warszawie. Stosowna informacja została przekazana notą dyplomatyczną podczas spotkania w MSZ RP. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) March 10, 2021

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Білорусі вишле з країни консула Генерального консульства Польщі у Бресті Єжи Тимофеюка. Це пов'язано з тим, що дипломат взяв участь у неофіційному заході до Дня пам'яті «проклятих солдатів».

У зв'язку з цим польській стороні була вручена нота, в якій консула Тимофеюку запропонували покинути територію Білорусі.

«Принципова і послідовна позиція білоруської сторони щодо «проклятих солдатів« і їх типових представників – «банди Бурого» залишається незмінною і неодноразово доводилася до польської сторони», – додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше МЗС Білорусі оголосило персона нон грата двох дипломатів Британії за діяльність деструктивного характеру на території країни.