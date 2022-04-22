«Дочка» російського «Альфа-банку» збанкрутіла через санкції

Через санкції збанкрутів ще один банк, власниками якого були олігархи із РФ

Банк виставили на торги й фінансовій установі активно підшукують покупця

Амстердамський торговий банк, який є дочірньою структурою російського «Альфа-банку», визнаний збанкрутілим. Про це повідомляє Financieele Dagblad.

Відомо, що банк зіткнувся з проблемами через те, що підпав під санкції США та Великої Британії. Своєю чергою, Євросоюз не включив цю фінансову установу до свого «чорного списку».

Наразі банк активно шукає покупця або партнера для злиття. Потенційним інвесторам також пропонуються окремі проєкти, які реалізує установа.

Зауважимо, що одними із власників збанкрутілого банку є російські підприємці Михайло Фрідман і Петро Авен, які теж підпали під санкції ЄС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Crédit Agricole зупинив роботу в РФ.

Компанія Crédit Agricole у Росії налічує 170 російських співробітників. Минулого року вона отримала чистий прибуток у розмірі €3,7 млн.

Відомо, що з початку війни компанія забезпечила обладнанням та фінансовою підтримкою 2400 співробітників Crédit Agricole Ukraine.