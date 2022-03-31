Європа не платитиме за газ рублями, але платежі – тільки через «Газпром-банк»

Путін відмовився від оплати за свій газ в рублях, але хоче, аби газові платежі проходили через «Газпром-банк». Шольц не погоджується

Ідея президента Росії Володимира Путіна змусити європейців платити за російський газ рублями провалилася

Європейські країни продовжать платити за російський газ за звичною схемою, а не в рублях, як про це кілька днів тому заявив Кремль. Про це пише видання Deutsche Welle.

Німецький уряд отримав запевнення від російської сторони, що формат платежів залишиться той самий. В офісі канцлера Німеччини Олафа Шольца зазначили, ніби очільник німецького уряду був проінформований про можливість і надалі сплачувати за російський газ доларами чи євро особисто президентом Росії Володимиром Путіним.

Втім, у телефонній розмові із Шольцем Путін нібито заявив, що газові платежі мають надходити у «Газпром-банк», який досі не перебуває під санкціями, а вже звідти, в рублях, перераховуватися до Росії.

В німецькому уряді відреагували на цю пропозицію російської сторони стримано. «Шольц під час розмови із Путіним не погодився на цю процедуру, але попросив надати письмову інформацію, щоб краще її зрозуміти», – йдеться в урядовій заяві.

Нагадаємо, 23 березня президент Росії Володимир Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу в «недружні країни» на російські рублі.

На Заході відреагували на цю ідею різко негативно. Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях. Пізніше стало відомо, що країни ЄС створять платформу спільних закупівель газу, а у перспективі взагалі відмовляться від використання російських енергоносіїв.

25 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в Кремлі уже панікують через рішення Європи відмовитися від російських нафти і газу.

Учора, 30 березня, прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа впало до нуля. Разом з тим, У Німеччині відбулись обшуки в офісах «Газпрому». Правоохоронці обшукали офіси Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH.

Читайте також: